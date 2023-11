Il fotografo Roberto Cerè chiude la quadrilogia dedicata alla Valsamoggia

Appuntamento stagionale pechiudere un anno di incontri con i protagonisti della Valsamoggia oggi alle 17,30 nella Rocca dei Bentivoglio di Bazzano. Una rassegna ideata da Roberto Cerè (nella foto) e Franchino Falsetti che nel corso del 2023 ha proposto il racconto biografico di Mario Garagnani: fornaio, Andrea Lupo: regista e attore, Manuela Borghi: direttrice di coro, Aurelia Casagrande: archivista, Claudio Balestri: antiquario, Pietro Ospitali: storico, Paola Berselli e Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette. E oggi tocca a lui, Roberto Cerè: fotografo e documentarista per passione, fondatore della rivista culturale online Millecolline, chiudere in pubblico la quadrilogia fotografica dedicata alle quattro stagioni in Valsamoggia. Un incontro aperto a tutti per aprire l’obiettivo sugli aspetti meno evidenti e spesso non riconoscibili del territorio.

"Mi resi conto che le numerose realtà artistiche presenti in Valsamoggia non venivano valorizzate, privilegiando gli eventi "famosi" impoverendo così le tendenze artistiche anche amatoriali ma sincere. Tirai fuori dal cassetto un vecchio progetto e trasformarlo in una specie di volontariato artistico fondando la rivista web Millecolline che nel 2024 compirà 10 anni".