Il fratello di Ferrerio: "Davide è qui con noi. Per lui il Dall’Ara era una seconda casa"

Sono passati più di tre anni da quel maledetto 11 agosto 2022, quando Davide Ferrerio fu vittima di un brutale pestaggio a causa di uno scambio di persona a Crotone. Da quel momento, è in coma irreversibile e la sua famiglia, papà Massimiliano, mamma Giusy e il fratello Alessandro, non smette mai di lottare.

"Davide è sempre stato un grande tifoso fin da quando era piccolo - racconta Alessandro, ospite a ‘Bar Carlino’ -. La sua passione per il Bologna era una cosa viscerale. Mi ricordo la prima partita che ha visto allo stadio, era un Bologna-Catanzaro. Poi mi ricordo della sfida contro il Pescara, erano i playoff e si giocava per salire in Serie A. Mi dispiace che Davide non abbia potuto vedere il suo amato Bologna giocare in Europa o addirittura vincere un trofeo, perché lui c’è sempre stato - prosegue amareggiato -. Ma mi piace immaginare che stia vedendo le partite dall’ospedale e che sia felice".

Mentre parla del legame indissolubile tra il fratello e la squadra, i ricordi che riaffiorano sono molti: Davide che indossa fieramente la maglia rossoblù, la sua camera decorata con sciarpe, bandiere e vecchi biglietti, i giocatori del Bologna che, un mese dopo l’aggressione, in occasione della partita contro il Torino, scendono in campo con la maglia ‘Forza Davide’. "La società si è mostrata sin da subito vicino alla mia famiglia e per questo li ringrazio. Ravaglia, De Silvestri, Maietta e Di Vaio ci sono venuti anche a trovare in ospedale. Per un periodo non sono riuscito ad andare allo stadio - confessa Alessandro visibilmente emozionato -, era troppo doloroso. Ma bisogna trovare la forza per andare avanti ed è quello che io e la mia famiglia, ogni giorno, cerchiamo di fare. Ora il mio primo sguardo, quando entro allo stadio, va alla curva, dove si siedeva Davide. Per lui era come una seconda casa. Il nostro rapporto era fatto di piccole cose che ora mi mancano tantissimo, condividiamo le stesse passioni, non era solo il Bologna a unirci", conclude.

Filippo Biondi