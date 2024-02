Il fratello sugli spalti: "Lo immagino qui vicino"

Sugli spalti dei distinti, allo stadio Dall’Ara, Davide Ferrerio non si perde una partita in casa del ’suo’ Bologna. O almeno, così farebbe in un mondo ideale. Ma a guardare le partite anche per lui, seduto accanto al suo posto vuoto, riservatogli dall’abbonamento donato dal Bfc e valido per tutta la stagione, non manca mai suo fratello Alessandro. Che immagina quanto "sarebbe bello parlare con lui di questo Bologna, commentare insieme le partite, come facevamo sempre".

Davide, che ha da pochissimo compiuto 22 anni, ormai da troppo tempo non può più vedere una sfida della sua squadra del cuore. Dall’11 agosto del 2022, infatti, il giovane giace in un letto d’ospedale, in coma irreversibile dopo la violenta aggressione subìta mentre era in vacanza a Crotone, compiuta dal ventitreenne Nicolò Passalacqua per un tragico scambio di persona.

Alessandro, lei va allo stadio per tutti e due?

"Certo, mi consola un po’ immaginare Davide seduto accanto a me. Anche se dai distinti tante volte vedo e sento i ragazzi della curva che cantano e fanno il tifo e il dolore mi assale. Penso: dovrebbe esserci anche Davide, lì con loro".

In curva lei non va più?

"Non ci ho più messo piede da quando mio fratello è in coma. Era una cosa nostra, che facevamo insieme. Andarci senza di lui mi sembrerebbe quasi un dispetto".

Davide era un grande tifoso?

"Non perdeva una partita, il Bologna era la sua passione".

Il Bologna calcio vi è sempre stato vicino, dopo quello che è successo a Davide, con striscioni, visite, messaggi di sostegno...

"La società ci è stata molto vicina in questi mesi e il rinnovo simbolico del suo abbonamento per questa stagione è stato un gesto che abbiamo molto apprezzato: ci ha fatto sentire come se lui fosse fisicamente con noi allo stadio, il posto che tanto amava. L’affetto che sia il Bfc sia i tifosi ci hanno dimostrato è stato molto significativo per me e la mia famiglia".

Ora sono in corso due processi sulla vicenda di suo fratello: l’appello dell’aggressore (condannato in primo grado a 20 anni e 4 mesi per tentato omicidio) e quello di primo grado a due presunti complici.

"Proviamo una grande rabbia, per quello che è successo e per quanto è seguito. La recente perizia, in cui il medico dice che le lesioni di Davide sono dovute più alla caduta che al pugno ricevuto, quasi come fosse stata colpa sua, fa infuriare".

Federica Orlandi