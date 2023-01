Il fronte anti-ipermercato marcia sul Comune

Con lo slogan "Salviamo Lavino. No Ipermercato" stamattina alle 10.30 nella piazza di Lavino di Mezzo, la frazione di Anzola che confina con Borgo Panigale, decine di persone si ritroveranno per partecipare al flash mob e alla camminata pacifica di più di tre chilometri che li porterà sino al centro del paese. Indetta da un comitato di abitanti di Lavino, l’iniziativa punta al blocco dell’approvazione da parte del Comune del progetto urbanistico che prevede la realizzazione al centro della frazione di un ipermercato di oltre 10mila metri quadri e la costruzione di diverse palazzine per circa 190 alloggi.

Salita alle stelle la tensione ad Anzola in vista di questo appuntamento. Diverse le prese di posizione contrarie, uscite alla ribalta nei giorni scorsi. Ha cominciato Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia) con un’interrogazione presentata in Consiglio Regionale il 20 gennaio scorso. Qualche giorno dopo ad Anzola il Pd e il Gruppo consiliare Anzola Presente e Futuro sono usciti con una lettera aperta a cittadini e Consiglio comunale con cui contestano le affermazioni contenute nella lettera di 10 pagine resa pubblica qualche giorno prima dal sindaco Giampiero Veronesi. Quindi è intervenuta Legambiente per difendere la libertà di scelta dei consiglieri comunali quando saranno chiamati ad esprimersi sul progetto sostenuto dal sindaco e dal suo gruppo di maggioranza Abc (Anzola bene comune).

Infine, ieri, l’ultima presa di posizione di Confesercenti Bologna contro il nuovo insediamento commerciale e a favore della marcia pacifica dei cittadini di stamattina. "Il progetto urbanistico di Lavino – sottolinea Michele Facchini, capogruppo di Civicamente Uniti di Anzola – si basa sullo studio di un piano commerciale vecchio di nove anni. È gemello del progetto del Martignone, di cui non si parla affatto. La querelle di questi giorni è una battaglia interna al Pd, contro i fuoriusciti che sono andati con Italia viva, il partito di Renzi".

Piccata la posizione del Pd e Anzola Presente e Futuro. "Il sindaco – si legge nella loro lettera aperta – prova a confondere le carte, scrive di superfici di vendita diverse da quelle che sono agli atti e di cifre che non sono ancora certe, dimenticando l’impatto economico, sociale e ambientale di questo progetto. E rifiuta di sedersi a un tavolo per affrontarne i nodi critici". Legambiente prende di petto la libertà di voto dei consiglieri comunali. "Il sindaco Veronesi – sottolinea in un comunicato – invece di evidenziare l’eventuale danno per l’amministrazione cittadina tutta, li ammonisce rispetto a un eventuale voto contrario all’opera, paventando una causa che l’azienda costruttrice potrebbe intentare contro di loro. Una pressione pubblica, questa, contraria allo spirito dell’istituzione che il primo cittadino rappresenta".

Al fianco di commercianti e cittadini alla marcia di stamattina ci sarà anche Confesercenti Bologna, che aveva già sottolineato nei giorni scorsi la presenza di numerosi supermercatie ipermercati nel raggio di pochi chilometri dal nuovo insediamento. "È dal 2018 – ricorda la funzionaria Manuela Pizzirani – che ribadiamo al sindaco Veronesi la nostra contrarietà e degli esercenti del territorio alla realizzazione di un progetto nefasto per il territorio. Devastante per la mobilità e per il commercio locale l’arrivo di un nuovo ipermercato".