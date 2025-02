Il fronte di medici e infermieri: "Nessuno si tirò indietro"

Cinque anni fa la pandemia che travolgeva gli ospedali, mieteva vittime tra i cittadini, ma anche fra il personale medico. Pierluigi Viale, infettivologo del Sant’Orsola e dell’Ausl di Bologna, era lì sul fronte di quello che considera a tutti gli effetti un fronte di guerra, fin dai primi istanti.

Professore, il primo ricordo di quei giorni?

"Dopo i primi casi di Piacenza, con la direzione generale ci preparammo all’ondata con cinque posti letto di terapia intensiva e venti di degenza. Era la fine di febbraio 2020: il 15 marzo avevamo 400 malati ricoverati. Ci guardavamo in faccia e ci chiedevamo: ma quanti sono?".

Quando ha capito che ne saremmo usciti?

"Non ho mai dubitato che ne saremmo venuti fuori. Non sapevo quando, ma non ho mai avuto dubbi. E soprattutto quando abbiamo iniziato a curare i malati a casa. Andammo a stanare il virus cercando di curare le persone il prima possibile. Poi è arrivato il vaccino".

Che cosa è rimasto di quel periodo?

"Un’esperienza di grande riscoperta del nostro ruolo di medico che non si tira indietro di fronte a nulla. Si sono ammalati mezzo milioni di operatori sanitari, sono morti tanti medici e infermieri ma tutti sono andati avanti. I soldati della sanità. È un aspetto che ricordo con commozione e orgoglio".

Dal punto di vista scientifico, che cosa ci lascia?

"Un grande progresso. I vaccini Rna erano qualcosa di inimmaginabile prima del Covid, la capacità della ricerca di riuscire a trovare in pochi mesi un vaccino di efficacia straordinaria. Il Covid ci ha messo di fronte a un microrganismo che si muoveva in modo sconosciuto e abbiamo imparato a contrastarlo. Molti ospedali sono migliorati e siamo alle soglie di un piano pandemico. Abbiamo migliorato anche la capacità di sorvegliare gli eventi epidemici e i virus. Ma ci sono anche tante ombre".

Quali sono?

"Resta la stanchezza, le liste di attesa, la necessità di capire perché non sono ancora stati fatti quegli investimenti a livello nazionale per la sanità pubblica che ci aspettavamo tutti".

È opinione comune che ci si debba attendere, nel tempo, un altro evento pandemico. Pochi giorni fa la scoperta di un altro coronavirus a Wuhan, dove tutto è partito. Cosa ne pensa?

"Sono tutte varianti del coronavirus, che è il virus del raffreddore. È un virus giovane con una capacità di mutare elevatissima, quindi è possibile che vengano isolati nuove categorie di coronavirus. Ma non vedo motivo di allarme: non è una novità che chi studia la circolazione di virus negli animali annunci la scoperta un nuovo patogeno".

Cosa si può fare?

"Tenere alto il livello di attenzione e di organizzazione di tutte le strutture sanitarie, piccole e grandi".

Monica Raschi