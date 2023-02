Il fumettista Christian Galli incontra gli appassionati alla biblioteca dei ragazzi

Il gruppo di lettura della Biblioteca Ragazzi di San Pietro in Casale incontra il fumettista Christian Galli. Sabato 4 marzo, alle 10.30, la biblioteca ospita il fumettista e i ragazzi e le ragazze del gruppo di lettura dialogheranno con lui sul suo ultimo fumetto, "Menta", pubblicato dalla casa editrice Tunué. Christian Galli è uno dei più talentosi autori italiani. Nato a Parma nel 1993, si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna e in parallelo alla Scuola Comics di Reggio Emilia.

È stato pubblicato dalla rivista Internazionale e dalla casa editrice indipendente Passenger Press. Tunué ha pubblicato il suo primo graphic novel, "Il calore della neve" che ha ricevuto diverse menzioni ed è stato serializzato su Il Giornalino. "Menta" è una storia di crescita sull’accettazione del lutto e il superamento delle proprie paure che metto al centro il valore dell’amicizia e degli affetti. L’incontro è aperto a tutti, anche a chi non fa parte del gruppo di lettura, agli adulti, agli appassionati di fumetto e di disegno. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca dei Ragazzi allo 051 6669504 o scrivendo una mail all’indirizzo: [email protected]