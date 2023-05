Il fumetto oscuro di Terry Moore

Per chi ama il genere, il suo nome è un cult: Terry Moore, capostipite del fumetto indipendente americano, sarà oggi alle 18 alla libreria Feltrinelli di piazza Ravegnana per presentare ’Serial’ (Bao Publishing), un volume autoconclusivo con protagonista Zoe, la bambina posseduta dall’entità demoniaca di ’Rachel Rising’, sua terza saga. Interviene Michele Foschini. Classe ’54, Moore debutta nel 1993 con una miniserie autoprodotta dal titolo ’Strangers in Paradise’, destinata a diventare uno dei simboli della rinascita del fumetto indipendente.