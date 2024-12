’Il fuoco era la cura’. In scena Fahrenheit 451

Vietato leggere, pena l’arresto. Schermi costantemente accesi, alienanti. Pompieri impiegati per bruciare i libri. ‘Fahrenheit 451’ di Ray Bradbury, che uscì nel ‘53, è ambientato negli anni Venti del XXI secolo: oggi. A portarlo all’Arena del Sole sono i pluripremiati di Sotterraneo (Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa).

‘Il fuoco era la cura’ (produzione Ert) va in scena stasera alle 20,30, domani alle 19 e domenica alle 16. Sul palco Flavia Comi, Davide Fasano, Fabio Mascagni, Radu Murarasu e Cristiana Tramparulo.

Daniele Villa, in che misura la profezia di ‘Fahrenheit 451’ si è avverata?

"Non si è avverata in senso letterale. Il lavoro che fa una distopia non è quello di prevedere il futuro, ma di usarlo per allarmarci sul presente. Alcuni elementi del romanzo risuonano in modo particolarmente inquietante con il nostro tempo".

Come rileggete Bradbury?

"La chiave di lettura è l’allarme di una distopia che ha al centro la questione culturale, quindi un generale impoverimento del pensiero complesso, dell’attenzione profonda e dell’intelligenza collettiva. Un generale dominio delle risposte semplificate ai problemi complessi, un avanzare di tutti quegli orizzonti ideologici e politici che pensano che la complessità, la profondità e lo sforzo cognitivo siano superflui e che gli uomini forti – o presunti tali – siano la soluzione ai problemi globali con cui ci confrontiamo".

Per la prima volta vi confrontate con un romanzo che appartiene all’immaginario collettivo...

"L’idea era quella di entrare in Fahrenheit 451, abitare il mondo che Bradbury ha inventato però ovviamente senza rinunciare del tutto al nostro approccio di ricerca e creazione originale. Abbiamo ’smontato’ il romanzo, parleremo degli Anni ’40 e ’50 del Duemila".

Quanto ha inciso sullo spettacolo la memoria dell’omonimo film di François Truffaut?

"Non a livello strutturale, ma l’abbiamo usato come vero e proprio materiale di archeologia culturale, di immaginario".

In che modo?

"Con un omaggio e un vero e proprio furto: citiamo esplicitamente il film con degli audio che guidano una scena dello spettacolo".

Se lei fosse un ’uomo-libro’ di Fahrenheit 451, quale imparerebbe a memoria?

"Questa è una domanda impossibile, quindi risponderò in modo del tutto istintivo e suicida ma: ’Infinite Jest’ di David Foster Wallace".

E se proprio dovesse bruciarne uno?

"Nessuno, nemmeno il libro di Vannacci. Dall’ignoranza e l’oscurantismo ci si difende con lo studio, non con la censura".

Amalia Apicella