Il Future Day fa tappa in città. Dibattito su etica e democrazia

Ieri ha fatto tappa in città il ’Future Day’, l’evento dedicato al futuro e al lancio della nuova iniziativa dell’ASviS ’Ecosistema Futuro’. Quest’ultima ha l’obiettivo di mettere il futuro al centro del dibattito culturale, politico ed economico e di attuare quello che prevede il ’Patto sul Futuro’ firmato dalle Nazioni Unite nel settembre del 2024. Il progetto, che coinvolge diversi ambiti come ricerca, divulgazione, educazione e partecipazione, punta a coinvolgere i tanti soggetti che nella società italiana già operano in questo campo.

L’incontro nell’auditorium del Mast, patrocinato dal Comune di Bologna e organizzato proprio in collaborazione con la Fondazione Mast, ha proposto numerosi spunti di riflessione su come etica, democrazia, libertà e sostenibilità debbano tornare a essere valori condivisi e guida dei comportamenti individuali e collettivi. Infatti, l’emergere di sovranismi e nazionalismi, l’uso strumentale dell’informazione per fini politici, le tensioni geopolitiche e l’incapacità delle istituzioni nazionali di dare adeguate risposte alle istanze dei cittadini hanno spinto molti a ragionare su un profondo cambio nel funzionamento delle democrazie.

L’evento ha visto la partecipazione di Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, Chiara Giaccardi, docente dell’Università cattolica del Sacro Cuore, Nadia Urbinati, titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University, e del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana. Come moderatrice Agnese Pini, direttrice di QN, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!