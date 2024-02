Il futuro dei luoghi destinati al lavoro

Al Museo del Patrimonio Industriale (via della Beverara 123) oggi dalle 10 si parla di ’Ripensare i luoghi del lavoro tra memoria, deindustrializzazione, rigenerazione’: un momento di riflessione per fare il punto sulla deindustrializzazione nel nostro territorio e in regione, con alcuni casi specifici su quanto successo e sui cambiamenti avvenuti dalla crisi del 2008 ad oggi. La direttrice Maura Grandi, porterà proprio l’esempio del Patrimonio Industriale come nuovo uso di un’area industriale.