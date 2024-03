Il futuro dei Paesi mediterranei. Tra economia, pace e ambiente

Si conclude oggi la ventiseiesima ’Conferenza Lions del Mediterraneo’ organizzata dal Lions Club International. Il grande meeting sta vedento la partecipazione di 450 soci provenienti da 22 Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo per discutere e confrontarsi riguardo le sfide del futuro. Al primo posto c’è il benessere, in tutte le sue declinazioni, per passare poi alla pace, fratellanza e ambiente: sicuramente punti cardine di un mondo in continua evoluzione. Tra gli ospiti più attesi c’è stato sicuramente Patti Hill, presidente internazionale del Lions Club, che ha inaugurato le numerose conferenze in programma.

"I ’Lions promotori del benessere dei popoli sul territorio’ è lo slogan di questa edizione, siamo partiti ragionando sulla definizione di benessere per lanciare un messaggio di pace e fratellanza anche in questo periodo martoriato da conflitti internazionali", commenta Gianni Tessari, presidente del comitato organizzatore. Il programma è stato ricco di argomenti e spunti, con gruppi di lavoro che hanno portato a una serie di proficui confronti. La Conferenza Lions del Mediterraneo, è una iniziativa nata nell’ambito dei club italiani nel 1986 e da più di vent’anni si configura come l’evento più atteso dalla comunità. Un evento all’insegna dell’amicizia e fratellanza tra club ma anche momento di messa in comune di risorse e obiettivi per progetti futuri. L’idea principale di questi incontri era, ed è, quella di rendere il Mediterraneo e i suoi popoli più coesi, anche in tempi che suggerirebbero la chiusura e l’isolamento. "Abbiamo scelto Bologna in quanto il nostro distretto, il 108 Tb che va dalla città de La Spezia a Rovigo, trova in questo città il suo centro naturale", sottolinea Tessari.