Il futuro del Don Bosco: le tappe. Progetto entro fine 2025, poi i lavori

Il futuro del parco Don Bosco passerà dal confronto con i bolognesi. Il Comune lo aveva già annunciato e ci tiene a ribadirlo, nell’ambito di un percorso partecipativo che rientra nel progetto ‘Bologna Verde’. I tempi del programma sono definiti: ad aprile partirà la costruzione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, che dovrebbe essere approvato entro agosto. Poi la realizzazione di quello Esecutivo si concluderà entro ottobre, per affidare i lavori tra novembre e febbraio del prossimo anno, con l’obiettivo di terminarli in estate. E il dialogo sarà aperto anche al comitato No Besta che, lo scorso anno, era arrivato ai ferri cortissimi con Palazzo d’Accursio: "Il discorso è aperto a tutti, quindi chiaramente anche al comitato – sottolinea Raffaele Laudani, assessore all’Urbanistica –. Quando c’è stata la giornata sulle Besta sono andato di persona ad ascoltare i cittadini e ho ribadito che sarebbe una cosa buona se portassero le loro considerazioni dentro il percorso partecipato: non ci sono né vincoli né paletti. Decideremo insieme".

"Un laboratorio di ascolto e co-progettazione con la cittadinanza", secondo l’amministrazione, che vuole creare un parco urbano articolato tra piazza della Costituzione, piazza Renzo Imbeni e lo stesso parco Don Bosco, compresa l’area scolastica attorno alla quale, nel 2024, si è scatenato il putiferio.

Nel dettaglio ci saranno investimenti specifici per un progetto mirato alla riqualificazione dell’area verde, con "la piantumazione di nuovi alberi, per realizzare un parco inclusivo". Non solo, perché l’intervento si inserisce all’interno di "un complesso quadro di trasformazioni in corso di definizione" relative a tutto il discorso fieristico, che sarà servito dalla nuova linea rossa del tram", si legge sul sito di ‘Bologna Verde’.

L’intero processo sarà articolato in tre fasi: informazione, confronto e restituzione. Nella prima verranno presentati "obiettivi, modalità e opportunità per costruire un quadro organico dell’area". Poi si arriverà al confronto, per "raccogliere idee, bisogni e possibili contributi da parte delle realtà locali e della cittadinanza volte alla definizione di una visione complessiva di riqualificazione". Infine, l’ultima fase sarà dedicata alla "restituzione alla cittadinanza e ai principali stakeholder gli esiti del percorso e le indicazioni progettuali emerse".

"È chiaro che l’amministrazione porterà le proprie proposte nel confronto con i cittadini – prosegue Laudani –. L’acceso confronto dei mesi scorsi sul futuro del Don Bosco ha dimostrato come sull’area ci sia il desiderio chiaro di rafforzare il verde. E quindi l’obiettivo è proprio capire come rinverdire la zona. I cittadini hanno dimostrato una sensibilità particolare e noi vogliamo accoglierla: bisogna saper ascoltare la città".

Il riferimento dell’assessore è al dietrofront del Comune, che ha deciso di stoppare il progetto delle nuove Besta dopo gli scontri violenti nella primavera del 2024, pagando anche un milione per la rescissione del contratto con la ditta incaricata dai lavori e per i danni degli antagonisti del progetto (antagonisti per cui, ieri, sono arrivati anche i nuovi Daspo fuori contesto).

"L’intero ragionamento è a favore dei cittadini e rispecchia la linea intrapresa dal sindaco e dalla giunta di modificare il progetto sulla scuola – chiude Laudani –. Abbiamo scelto una strada diverse e ci sono già le risorse per rinverdire l’area. In quale modo, sarà deciso assieme ai cittadini".