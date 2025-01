Il futuro del Mercato delle Erbe. Restyling e spazi da assegnare: "Tutelare un presidio storico"

La candidatura ad hub urbano per l’area del Mercato delle Erbe sta andando avanti. Il progetto – che riguarda l’intero quadrilatero compreso tra le vie San Gervasio, Nazario Sauro, Ugo Bassi e Belvedere – è stato affidato alla società specializzata Trendlab di Milano e aspetta di essere finalizzato a fine mese. Poi, sarà sottoposto alla Regione, che, nel giro di due-tre mesi, deciderà sul finanziamento che punta sul rilancio dei negozi di vicinato (legge 12/2023). Si parla di lavori per diversi milioni di euro, soprattutto per efficientamento energetico.

Contestualmente, poi, si procederà con l’assegnazione delle attività del mercato, visto che il rispetto della direttiva Bolkestein ha impedito che si concretizzasse l’affidamento diretto al Caab della gestione. Al momento, però, gli operatori potranno continuare il loro lavoro, come spiega Mino Nigro, storico esercente del mercato e fondatore del Consorzio. "Siamo in una cinquantina, ed è chiaro che questa situazione – prima il restyling e poi il bando di assegnazione degli spazi – non ha precedenti e crea un po’ di problemi. Tutti quanti cerchiamo di remare dalla stessa parte, con l’assessora Luida Guidone abbiamo un rapporto stretto, anche se ovviamente delle volte ci sono esigenze diverse, quelle dei commercianti non coincidono sempre con quelle dell’amministrazione". Ma c’è il rischio di trasformare il Mercato in un centro commerciale? "No, se il Comune, farà il bando per la Bolkestein con l’obiettivo, come ha sempre dichiarato, di tutelare l’interesse della città di mantenere un presidio storico come quello", chiude Nigro. Per quanto riguarda gli arretrati di alcuni appartenenti al Consorzio rispetto al Comune, Nigro spiega: "Sono pochissimi soldi, qualche rata d’affitto di qualche consorziato, ma non è il problema".

a. bo.