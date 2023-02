Il futuro del Nerd Park Il locale finisce all’asta Parte la raccolta fondi per trovare 140mila euro

È una storia che va un po’ come un videogame, dove ogni ostacolo porta a un livello superiore e la vittoria sta tutta nell’abilità del giocatore. Per il Nerd Park di via Vittoria, regno seminterrato (perché giù da una rampa) di flipper, console e cabinati, giochi da tavolo e cultura pop, che rischia di perdere il suo quartier generale se non riuscirà a trovare 140mila euro entro giugno, oltre alla bravura dei soci, paiono fondamentali anche un bel po’ di fortuna e un aiuto dall’alto, ovvero dall’amministrazione comunale.

La cifra servirà per partecipare all’asta giudiziaria dello spazio di Caredil srl, attualmente in liquidazione per fallimento, ma l’appello al sindaco è fatto per individuare un luogo alternativo. È questo, almeno, quello che chiedono Leandro Macrini di Bologna Nerd, Nicolò Mulas Marcello di Insert Coin e Federico Croci di Tilt, i tre soci, presidenti delle rispettive associazioni, che hanno aperto il loro Park nel 2019 (chiuse poco dopo a causa della pandemia e riaprì nel 2022) e che, lanciando una richiesta d’aiuto un paio di mesi fa, hanno prima ricevuto un veloce interessamento e poi più niente.

Ieri mattina però, ad ascoltare la situazione del Nerd Park e l’aggiornamento sul crowdfunding ancora attivo su https:ko-fi.com (che ha raggiunto quasi 10mila euro, ovvero il 32% della cifra di 25mila euro da sommare ad altri possibili prestiti e a quote sborsate personalmente se si fosse costretti) c’era anche Mattia Santori, consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili, e sostenitore, anche economico, del Nerd Park, qui in visita più personale che ufficiale. "L’anno scorso durante la settimana del sindaco – racconta Santori – siamo venuti qui con Elena Di Gioia per conoscerli e io mi sono tesserato perché mi sono innamorato di questo posto, ho partecipato al crowdfunding in veste di prestatore e oggi sono qui per capire quali saranno i prossimi passi".

E a proposito del sindaco e dell’imminente incontro: "Io e Lepore siamo in contatto – continua Santori – e stiamo cercando di trovare delle soluzioni anche se è chiaro che non sia facile per il Comune, verso qualsiasi associazione, trovare uno spazio da più di 600 metri quadrati a disposizione". Restare qui, comunque, sarebbe la soluzione ideale, anche perché i 560 metri quadrati occupati sono davvero pieni zeppi di oggetti, dai 400 flipper a oltre 200 console per videogiochi, per non parlare della documentazione a disposizione dei 1.800 soci, il più giovane 5 anni e il più anziano 85.

Un crocevia di socialità, di cui hanno scritto tante guide, che però, ad essere sinceri, pare un po’ sottovalutato dal nostro marketing culturale pubblico.

Benedetta Cucci