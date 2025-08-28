Il futuro del Passante di Bologna. Nuovo progetto, vertice in vista. La trattativa è sulle opere green

Nuovo incontro sul Passante in vista. Da rumors romani e di Viale Aldo Moro, il summit dovrebbe essere convocato a settembre. Il dossier del Passante ’dimezzato’ è stato per la prima volta discusso ai primi di luglio, quando era emersa – politicamente – la volontà di trovare la quadra sull’opera, sebbene ridotta. E, quindi, addio al Passante di Mezzo da 3 miliardi di euro, e via alle discussioni su una nuova opera "possibile" (copyright del governatore Michele de Pascale) che potrebbe quindi contemplare l’allargamento della sola tangenziale e il potenziamento degli svincoli più critici.

Sul tavolo resta il tema delle opere di adduzione e green, appendici del ’fu’ Passante di Mezzo. Sul restyling dei ponti – intervento che di solito Aspi porta avanti in tandem con le opere di sua competenza – non si tratta (quello di San Donnino che ’incrocia’ con il tram è tra le priorità), ma sugli altri interventi è probabile che si debba trovare una mediazione. Da qui, si prevede che nei prossimi incontri Regione e Comune inizieranno a discutere fitto con il ministero dei Trasporti guidato dal leghista Matteo Salvini e Autostrade per l’Italia, oggi guidata dall’ad Arrigo Giana.

Ma se filtra che tra viale Aldo Moro e Palazzo d’Accursio siano iniziate le prime interlocuzioni per capire quali interventi ’salvare’ e quali ’sacrificare’, ciò che viene sottolineato da più parti è la necessità di un’analisi più approfondita del nuovo progetto. Della serie: prima di capire che cosa resterà del pacchetto di lavori in più previsto, si dovranno verificare i dati trasportistici. Dati che si è già iniziato a valutare a metà luglio, quando vennero presentati a Roma quelli attualizzati al 2024 in raffronto con i precedenti del 2016 alla base del vecchio progetto del Passante. In quell’occasione, aveva fatto sapere l’assessora regionale ai Trasporti Irene Priolo, "ci è stato confermato che le opere di mitigazione ambientale ci saranno".

Già, ma quali? Una volta acquisiti i dati trasportistici di lungo periodo, il passaggio successivo sarà capire quali interventi saranno irrinunciabili, così da rendere il Passante un’infrastuttura utile non solo per i primi anni. Alberi, fasce boschive, barriere protettive e fono assorbenti, rotonde e piste ciclabili dovrebbero resistere. Più difficile sarà, invece, portare a casa le infrastrutture accessorie come l’Intermedia di Pianura, il Nodo di Funo e il potenziamento della Trasversale di Pianura.

