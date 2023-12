Il futuro del turismo a Palazzo di Varignana

Palazzo di Varignana capitale del turismo. L’evento internazionale di networking sul turismo Travel Hashtag, dopo le recenti tappe di New York e Bangkok, atterra nel prestigioso resort sulle colline di Varignana. Una due giorni, il 17 e 18 gennaio, che servirà per le nuove strategie, oltre che per studiare le nuove sinergie nell’ambito di un mondo, quello dei viaggi appunto, che cambia e lo fa nello spazio di tempi sempre più brevi. Nel resort di Palazzo di Varignana si incontreranno istituzioni, giornalisti, marketing manager ma anche imprenditori e compagnie aeree e ferroviarie. "Sarà interessante ascoltare il punto di vista degli operatori del tusrismo – annuncia Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – . Parleremo delle aspettative e delle necessità dei viaggiatori, ma anche di incoming, hospitality, formazione, risorse umane, progettualità e comunicazione ed internazionalizzazione". Tra i partecipanti anche Davide Cassani, presidente di Apt Servizi, oltre a Giorgio Palmucci (vicepresidente di Confindustria Alberghi), Massimo Caputi (presidente di FederTerme), Flavio Ghiringhelli (Country Manager per l’Italia di Emirates) e Marco De Angelis (direttore Vendite di Italo NTV) solo per citarne alcuni. Nella due giorni ci sarà spazio anche per diversi talk, tra cui quello del 17 gennaio che verrà aperto dai saluti del sindaco di Castel San Pietro Fausto Tinti, su temi come "I nuovi codici dell’ospitalità", "Visione, progettualità, sviluppo e comunità: da luogo a destinazione" e, ultimo prima della chiusura il 18 gennaio, "Internazionalizzazione, asset per la valorizzazione delle eccellenze italiane all’estero".