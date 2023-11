Il futuro della logistica è nella sostenibilità. Focus sulle strategie

Due Torri S.p.a dedica l’appuntamento di oggi, allo Spazio DumBo, al futuro della logistica. Tra i temi raccontati anche il progetto Urbane (iniziato a settembre) che vede la città in prima linea nel percorso verso una logistica sostenibile. Il progetto si basa sulla sperimentazione di soluzioni innovative nel campo delle consegne ’dell’ultimo miglio’ come la realizzazione di spazi logistici a ridosso del centro storico, l’utilizzo di veicoli elettrici e l’allestimento di punti di ritiro self-service che utilizzeranno la blockchain per l’invio di codici unici per gli operatori di trasporto.