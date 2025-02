Il futuro dell’ex Stamoto. Laudani: "Pronti a partire"

Raffaele Laudani, assessore all’Urbanistica, che sviluppi ci sono per l’ex Stamoto?

"A giorni partiranno le indagini preliminari del Demanio necessarie per il piano di caratterizzazione. Poi le bonifiche...".

E la riqualificazione?

"Successivamente, intanto riconsegniamo le chiavi".

Come mai?

"Deve esserci il possesso del bene per fare le analisi, ma continuiamo a ragionare con il Demanio per un bando per partenariato pubblico e privato".

Analisi necessarie per partire con gli usi temporanei?

"Sì, per chiudere la permuta c’è bisogna della caratterizzazione. Finché non avremo i risultati delle analisi di rischio, non possiamo partire né con i progetti di uso temporaneo né con la permuta stessa: serve capire il costo delle bonifiche".

Che spettano a chi?

"Alla proprietà. Ma, come successo con l’ex scalo ferroviario del Ravone, per ragioni di tempo le farà il Comune attraverso il Pnrr: il valore verrà poi scomputato da quello dell’area".

Ci racconta l’intera vicenda?

"Oltre un anno e mezzo fa, all’interno del tavolo per l’ordine pubblico, il ministero della Difesa – che era ancora proprietario dell’area – chiese al Comune di farsi carico dell’ex caserma perché non era in grado di garantire un presidio adeguato".

Poi?

"Il Ministero si rese disponibile a cederla gratuitamente. Così venne sottoscritto un protocollo d’intesa con il Comune, che avrebbe acquisito l’ex Stamoto con una permuta".

C’è ancora da aspettare?

"Rispetto al cronoprogramma i tempi di permuta non sono ancora maturi, così per evitare di aspettare la chiusura della caratterizzazione abbiamo deciso di avviare con il Demanio un percorso parallelo per arrivare al bando di partenariato".

Quali i tempi complessivi?

"Ad aprile ci sarà la consegna del piano di caratterizzazione, entro l’estate i risultati delle analisi di rischio per capire quali usi temporanei sono possibili, prima del lavoro di bonifica. Nella seconda metà del 2025 ci sarà la caratterizzazione".

Il bando cosa comporta?

"Mette a disposizione il diritto di superficie per alcuni anni a un operatore privato, che si sarebbe occuperà dello sviluppo dell’area: vogliamo aprire il parcheggio, costruire uno studentato pubblico, progettare aree verdi e residenze Ers".

Da anni nell’ex caserma regnano situazioni di spaccio e degrado. Quali le soluzioni?

"Pensavamo che con gli usi temporanei ci potesse essere un presidio di socialità. Ma servono le analisi: è innegabile che, intanto, con l’inizio dei lavori aumenterà il presidio dell’area".