Il futuro dell’innovazione è qui . Come l’IA migliora la nostra vita

Nel 2025 la tecnologia raggiungerà una svolta. L’integrazione di soluzioni sofisticate nella vita quotidiana porta con sé domande sul futuro e sui limiti dell’innovazione. Tra le rivoluzioni spicca il primo prototipo di automobile volante elettrica. Capace di percorrere 320 chilometri su strada e 177 in volo, l’auto può raggiungere i 170 metri di altezza e velocità di 70 all’ora in volo e 240 all’ora su strada. Il veicolo richiede una licenza da pilota professionista di droni.

Il progresso scientifico alimenta anche una sfida ecologica volta a riportare in vita specie estinte. Il dodo, il mammut e il lipote, un delfino d’acqua dolce estinto nel 2006, potrebbero essere presto riprodotti dagli scienziati attraverso la modifica e la ricostruzione del DNA.

Tra le innovazioni scientifiche ci sono quelle che puntano a ridurre il riscaldamento globale. L’Intelligenza Artificiale (IA) è un’alleata nella lotta alla crisi climatica. Se, da un lato, l’IA offre strumenti avanzati per prevedere eventi estremi e proteggere gli ecosistemi, dall’altro, richiede una gestione etica e trasparente su scala globale. Alcune esecuzioni di modelli IA, infatti, consumano enormi quantità di energia elettrica; perciò, non possiamo definire l’IA la soluzione definitiva ai problemi ambientali. L’IA può aiutare ad affrontare il cambiamento climatico attraverso applicazioni che consentono il miglioramento delle griglie energetiche per incrementare la funzionalità delle fonti riutilizzabili.

Sempre a proposito del cambiamento climatico, esistono dei droni che sono stati progettati per monitorare la temperatura, lo spessore dei ghiacciai e operare autonomamente. E cosa dire dei ’Robotaxi’? Sono taxi autonomi che, grazie a un’app, consentono di prendere un passaggio dentro a un’auto che rispetta tutte le leggi stradali. Diverse città italiane si stanno avviando verso l’evoluzione in città intelligenti, ovvero luoghi dove i servizi sono resi più efficaci grazie alla tecnologia. Ciò permette di promuovere l’efficienza energetica puntando all’autosufficienza.

Le ’smart city’ favoriscono l’uso di mezzi di trasporto ecologici e aumentano la sicurezza di tutti i cittadini. Dopo l’AR e la VR, si parla ora di realtà estesa (XR). Questa si riferisce a tutti gli ambienti combinati, reali e virtuali, e alle interazioni uomo-macchina. Con la XR si ha una percezione dell’ambiente virtuale molto vicina a quella reale. Quali altre sorprese ci riserverà il progresso tecnologico?

Alunni delle classi 2A e 2B della scuola secondaria di primo grado ’Falcone-Borsellino’ di Monterenzio: Giulia Baldini, Bleona Berisha, Mira Careri, Adele D’Amico, Nicholas Diac, Carla Dursi, Danial Hassan, Lorenzo Martelli, Linda Musio, Haniya Nadeem, Rebecca Negrut, Francesco Sala, Denis Santi, Greta Tebani, Gabriele Tedesco, Jacopo Terlizzi, Giada Terni, Leonardo Travagli