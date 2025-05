Il futuro di Autopromotec: "Un evento imperdibile"

Attrezzature per autofficine e gommisti ma anche chimica industriale. Termina oggi Autopromotec, la biennale specializzata nelle attrezzature e nell’aftermarket automobilistico che ha celebrato con questa trentesima edizione il sessantesimo anniversario dalla sua fondazione. Girando lungo l’immenso quartiere fieristico, all’interno del padiglione 19, stand D49, c’è la Cormach, azienda con sede a Correggio (Reggio Emilia) produttrice di attrezzature per gommisti e autofficine. "Autopromotec è la fiera di riferimento per il settore automotive, nel nostro caso specifico di attrezzature per gommisti e autofficine. Partecipiamo a questa fiera ormai da quando è nata: serve a consolidare vecchi clienti e prendere contatti con nuovi Paesi – annuncia Grazia Iori, presidente del cda di Cormach srl di Correggio –. La forza di questa fiera sta nel guardare al futuro? È difficile rispondere perché a oggi è complesso avere una visione dettagliata del ‘domani’. Non solo a causa dei dazi, soprattutto alla luce di quanto sta accadendo con l’arrivo dei produttori dalla Cina, luogo in cui il punto che fa la differenza è il prezzo. Dunque, contro di loro, risulta difficile sostenere gare così complesse a lungo termine".

Al padiglione 22 si trova Resnova, il partner globale dei principali produttori di veicoli commerciali, mezzi speciali, trattori agricoli ed autovetture. Resnova collabora anche con le principali compagnie petrolifere al mondo ed è presente con una rete capillare in molte aree del mondo. In particolare è nota perché da ormai venti anni è il distributore ufficiale di Basf, colosso dell’industria chimica tedesca, per il prodotto AdBlue, un additivo in grado di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli diesel catalizzando gli ossidi di azoto.

"Siamo ad Autopromotec perché vorremmo ampliare la nostra rete di clienti e la nostra visibilità, una delle nostre esigenze è infatti quella di far conoscere i nostri nuovi prodotti – commenta Carla Moreschi, ricerca e sviluppo di Resnova –. Fino a oggi ci siamo occupati solo di prodotti a base di urea, mentre da oggi nel nostro portfolio sono presenti anche prodotti come liquido freni, antigelo oppure anche lubrificanti".

Giovanni Di Caprio