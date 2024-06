Il futuro di Industria italiana bus. Summit al ministero per valutare l’offerta della cordata bolognese

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha incontrato la cordata di industriali bolognesi, composta tra gli altri da Gruppioni e Marchesini, per esaminare l’offerta avanzata per rilevare le quote di Industria italiana autobus. Una soluzione gradita alla Regione Emilia-Romagna, soprattutto a fronte dell’interessamento da un lato di Seri industrial e dall’altro del gruppo di investimento cinese guidato da China city industrial group. Gruppo del Dragone che, tra l’altro, ieri ha visitato lo stabilimento di Bologna e domani farà tappa in quello di Flumeri (Avellino).

A gestire la partita per l’Emilia-Romagna, l’assessore regionale al Lavoro e allo Sviluppo economico Vincenzo Colla che, tra l’altro, durante l’incontro al Mimit, ha chiesto una riunione plenaria anche con le organizzazioni sindacali per valutare le proposte in campo. Summit che, verosimilmente, si terrà la prossima settimana. Per l’assessore, comunque, gli imprenditori emiliani sono "di grande solidità industriale", mentre il gruppo Seri "non è in grado di produrre e commercializzare autobus". Quanto ai cinesi, secondo Colla occorre "evitare il rischio di dirottare i fondi del Pnrr su soggetti industriali che hanno stabilimenti, ricerca, produzione e commercializzazione all’estero", a maggior ragione visto il "grande processo di transizione verso autobus a minore impatto ambientale, elettrici, a idrogeno".

Quindi, avverte Colla, "continuiamo a lavorare perché sia individuata la soluzione industriale più idonea, con la garanzia del mantenimento dei due stabilimenti e della tenuta occupazionale". Qualsiasi soluzione, ammonisce però l’assessore, "deve essere accompagnata dai soggetti pubblici, a partire dal fondamentale ruolo di Invitalia". Colla ieri ha risposto in Assemblea legislativa ha risposto alle interrogazioni di M5s ed Europa Verde: "Abbiamo rappresentato al Governo e al ministro Urso le nostre valutazioni molto critiche sul percorso intrapreso per Iia, condividiamo le preoccupazioni dei sindacati sulla necessità di trovare partner industriali in grado di assicurare il rilancio di Iia, evitando il depauperamento di un patrimonio occupazionale in un asset strategico per il Paese". Per questo la Regione ha chiesto al ministero di "prendere in esame altre offerte", oltre a quella del gruppo Seri.

"Questa storia in altri Paesi sarebbe inverosimile – attacca Silvia Piccinini, consigliera regionale M5s – è un’azienda strategica del Paese, che non ha problemi di richiesta di mercato. E’ incredibile che si debba ancora intervenire per salvarla. E’ lo specchio di uno Stato incapace di affrontare la transizione ecologica. Si cede un gioiello italiano, svendendolo ai cinesi".

Stessa preoccupazione per Silvia Zamboni, consigliera regionale di Europa Verde, che contesta la "fuga del pubblico dall’impresa" e valuta "poco credibile" l’offerta del gruppo Seri, così come è "poco rassicurante il passaggio a investitori esteri".