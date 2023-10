Il futuro prossimo secondo Gabriele Canè. Ieri la presentazione del suo libro ’Sarà un caso’

Il futuro secondo Gabriele Canè è andato in scena ieri pomeriggio alla libreria Coop Ambasciatori di via Orefici. Il giornalista, editorialista di Qn, ha infatti presentato il suo ultimo libro ’Sarà un caso’ (ed Minerva), parlandone con Bebbe Boni, già condirettore del Carlino e oggi editorialista. "È la storia di una famiglia – ha spiegato Canè al pubblico –: il racconto delle loro vite quotidiane dopo questi anni di cambiamento che hanno lasciato il segno in tutti noi". Il libro è ambientato nel futuro prossimo: il 24 ottobre 2025. Un giorno speciale, pieno di cose che succedono.