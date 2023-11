Il Gal convoca gli operatori per investire 58 milioni

Il Gal dell’Appennino Bolognese promuove quattro assemblee pubbliche sovracomunali per mettere a punto, con il contributo dei portatori d’interesse locale, cittadini, imprenditori e amministratori pubblici, le priorità di intervento e di spesa attraverso le quali candidarsi alla gestione dei fondi Leader europei per il periodo 2023-2027. A Vergato l’incontro pubblico si è svolto nei giorni scorsi nella sede dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. La Regione ha messo a disposizione dei Gal per il quadriennio 2023-27 un budget complessivo di 58 milioni di Euro che verrà ripartito tra quelli selezionati ed ammessi a conclusione dell’apposita istruttoria.

I soci pubblici e privati del Gal hanno approvato, nel corso di una recente assemblea generale, le linee guida della strategia con la quale candidarsi alla gestione dei fondi 2023-27. Queste linee guida, che vertono su due temi cruciali per l’Appennino bolognese quali i ’sistemi di offerta socioculturale e turistico-ricreativa locale’ e i ’sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari’, verranno illustrate nel corso delle quattro assemblee sovracomunali e, con il contributo dei partecipanti, verificate, integrate, precisate o eventualmente emendate.