Il Galà del gusto mette in piazza la cena benefica per 340 persone

Grande successo a San Giovanni in Persiceto dell’ottava edizione del ‘Galà del gusto’. Manifestazione culinaria benefica che prevede una cena in piazza del Popolo aperta al pubblico con la partecipazione di chef e cuochi persicetani. Cena che si è tenuta nei giorni scorsi a conclusione della ‘Fira d’ai’. Nove i ristoratori che hanno preso parte all’evento: Il Polipo Rinchiuso, Guidotti Officina del Gusto, Trattoria la Piazzetta, Terzo Tempo, Trattoria dal Piccolo, Fata Fadiga Bottega Osteria, SorsiMorsi, Enoteca Bergamini ed Enoteca Sant’Apollinare.

Il risultato è stato un menu di 8 portate per 340 persone in un clima di festa e aggregazione. "E’ stupendo – racconta Andrea Balboni, ideatore e coordinatore del ‘Galà del gusto’ – vedere tanti chef e ristoratori, normalmente concorrenti, lavorare fianco a fianco mettendosi al servizio l’uno dell’altro solo con l’intento di collaborare e divertirsi assieme. E proponendo allo stesso tempo un menu speciale in una cornice splendida come la nostra piazza". E aggiunge: "Ad arricchire poi tutto l’insieme è il fatto che l’utile della cena sarà devoluto in beneficenza, quest’anno all’Associazione per la lotta alla fibrosi cistica. Uno speciale ringraziamento va inoltre ai nostri partner: il Comune di Persiceto, la Pro Loco, la Rotonda sul Pane e Penta Bevande. Per non dimenticare lo staff di camerieri e aiuto cuochi".

p. l. t.