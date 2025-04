Il garante regionale: "Dubbi sulla durata del trasferimento"

"Forte preoccupazione sui tempi di durata" dell’esperienza dei giovani adulti, provenienti dai minorili, alla nuova sede ‘distaccata’ alla Dozza. L’ha espressa il garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri, che ha incontrato negli scorsi giorni i giovani ospiti. Per il garante, se questa scelta "lega la sua durata alla apertura degli Ipm di Rovigo, Aquila e Lecce, solo per la struttura di Rovigo appare essere prossima l’apertura, che parrebbe però esaurire le sue disponibilità di posti qualora venisse chiuso l’Ipm di Treviso".

Per quanto riguarda l’istituto dell’Aquila, invece, "sembrerebbe plausibile un’apertura per la fine dell’estate, mentre per la struttura di Lecce si deve ancora provvedere alla consegna dei locali alla giustizia minorile". La sezione giovani adulti della Dozza, dunque, "sembrerebbe essere un ‘progetto’ con data di termine incerta", dice ancora Cavalieri. Il garante ha deciso di fare "un monitoraggio settimanale della situazione" alla Dozza e auspica "l’attivazione di una rete della Regione e del Comune con gli altri Comuni e Regioni sedi di Ipm per monitorare i tempi di apertura dei nuovi istituti, lo stato dei trasferimenti e i progetti dei giovani detenuti per i quali va assicurata una continuità dei servizi e la costruzione di percorsi che rendano la carcerazione un percorso contenuto nel tempo".

In tutto alla Dozza ci sono 12 giovani giovani adulti, di cui 6 neo-maggiorenni, 4 dei quali in custodia cautelare. Inoltre sette hanno una condanna definitiva e quattro presentano un fine pena che supera i 12 mesi residui. "Mentre gli spazi fisici del reparto, sia le camere di pernottamento sia quelli trattamentali, aule e spazi per lo sport, sono apparsi in buone condizioni – spiega ancora il garante – si evidenzia la mancanza di acqua calda nelle celle e le docce in comune. La sezione detentiva si configura come uno spazio per adulti fortemente segnato da un’architettura carceraria che nulla ha a che fare con il senso degli ambienti di un minorile".