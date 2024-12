"Il Gastarea non cambia linea. Troveremo lo chef giusto"

La filiera corta, l’attenzione ai prodotti di piccola commercializzazione, la stagionalità dei menù. Non cambia linea il ristorante Gastarea dopo l’addio di chef Dmitri Galuzin. "Proseguiamo nella direzione che abbiamo iniziato a percorrere un anno e mezzo fa", sintetizza Stefano Iseppi, Ad di Terme di Castel San Pietro dell’Emilia Spa ma che nel gruppo Anusca si è sempre occupato anche del Bistrot Gastarea sin dal suo primo giorno di nascita.

A fine novembre la geografia della ristorazione castellana è cambiata, portando Dmitri Galuzin, storico chef del Gastarea, da viale delle Terme a via dei Mille, in un percorso indietro del tempo che lo ha convinto a rilevare UinaUino Bistrot una decina d’anni dopo la sua prima avventura da chef in un locale castellano.

A mettere il timbro alle parole dell’ormai ex chef è stato anche Stefano Iseppi, che a conferma dell’ottimo lavoro svolto negli anni ha salutato il cambiamento immaginando un futuro che ricalcherà le orme del passato prossimo. "Ormai da un anno e mezzo abbiamo intrapreso una strada sulla quale vogliamo continuare a puntare e che ci sta dando belle soddisfazioni – spiega Iseppi –. La cucina del Gastarea continuerà a essere improntata su una filiera corta nella scelta dei prodotti, una filiera che parte da Langhirano, da dove arriva il prosciutto, e finisce a Cesenatico, dove selezioniamo pesce pescato, evitando per scelta quello d’allevamento".

"La stagionalità del menù per noi è fondamentale. Il cliente è giusto che trovi nel piatto ciò che la natura in quel momento dell’anno offre. Abbiamo la fortuna di poter attingere da un’area geografica d’eccellenza, che propone una straordinaria quantità di prodotti differenti ogni stagione", evidenzia Iseppi.

Riguardo al successore dello chef Galuzin, Iseppi mette da parte la fretta. "Abbiamo avviato la ricerca già da diverse settimane, iniziando anche un percorso con altri professionisti. Troveremo lo chef giusto senza nessuna fretta".

