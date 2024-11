‘Il gatto con gli stivali’. Doppio appuntamento al teatro Calcara

Doppio appuntamento, domenica prossima e poi venerdì 22 novembre, per la rassegna di teatro per le famiglie al Teatro Calcara di Valsamoggia. Domenica alle 17 va in scena ‘Il gatto con gli stivali’, con con Laura Mirone, Veronica Risatti e Veronica Zurlo. Una produzione Teatro Evento con la regia Veronica Risatti. Una fiaba classica reinventata attraverso il linguaggio della Commedia dell’arte e dei burattini.

Uno spettacolo divertente e coinvolgente adatto a bambine e bambini a partire dai 3 anni di età, con musica dal vivo.

Il 22 novembre alle 21 in scena Tutto tranne Gramsci, liberamente ispirato a Le donne di casa Gramsci di Mimma Paulesu Quercioli, con Marta Proietti Orzella, e regia di Susanna Mameli.