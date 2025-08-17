Il gatto impagliato diventa un’opera. La polemica di FdI: irrispettoso. "Ma il ruolo dell’arte è provocare"

Bologna, 17 agosto 2024 – Da qualche mese, sotto le Torri, il corpo di un gatto morto e impagliato è diventato un’installazione artistica. È successo al MAMbo, dove i visitatori sono invitati a fotocopiarlo, perché il micio tigrato è disteso proprio sul piano scanner dell’apparecchio. L’opera in questione s’intitola ’CopyCat’ e fa parte della mostra ’Facile ironia. L’ironia nell’arte italiana tra XX e XXI secolo’, inaugurata il 5 febbraio scorso. "Un episodio che suscita indignazione e dolore in moltissime persone. L’arte è libertà di espressione, ma non può trasformarsi in spettacolarizzazione della morte e della sofferenza". A denunciare la rappresentazione, dopo oltre sei mesi dall’apertura della mostra, è Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, che tra qualche giorno depositerà un’interrogazione per l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni. Chiederà se la Giunta fosse a conoscenza dell’opera; quali valutazioni etiche siano state fatte; se siano stati utilizzati fondi pubblici equali azioni si intendano intraprendere per impedire che animali morti vengano esposti nei musei pubblici della nostra regione.

L’installazione è degli artisti Eva&Franco Mattes e rievoca un celebre meme, virale sul web da anni. Il duo espone nei musei e nelle gallerie più prestigiose del mondo ed è tra gli esponenti principali della cosiddetta ’net art’ (opere che hanno a che fare con la rete). "Essendo esposta in un museo pubblico, l’installazione ha dovuto rispettare regole precise – si schermisce Lorenzo Balbi, direttore del museo e curatore della mostra assieme a Caterina Molteni –. Tutti i materiali tassidermici (impagliati, ndr) devono essere accompagnati da certificazioni ufficiali. Nessun animale è stato ucciso o maltrattato per la realizzazione dell’opera". Il gatto era un randagio rimasto ferito in un incidente stradale. "Soccorso da una clinica veterinaria, non è stato possibile salvarlo ed è stato donato per il progetto artistico", spiega Balbi. Con la stessa tecnica, inoltre, è stata realizzata l’opera ’Ghosts’ di Maurizio Cattelan: un centinaio di piccioni tassidermizzati esposti all’interno della medesima mostra al MAMbo.

"Capisco le proteste – prosegue Balbi –, ma è importante ricordare che l’arte contemporanea è anche terreno di confronto e provocazione. Gli artisti lavorano consapevolmente su questo confine. Basti pensare al cavallo di Cattelan esposto al Castello di Rivoli: un’opera che dopo quasi trent’anni continua a generare polemiche". La tassidermia, del resto, è una pratica antichissima. Gli egizi la utilizzavano per per accompagnare i faraoni nel viaggio ultraterreno, mummificando gli animali assieme ai loro padroni. ’Facile ironia’, visitabile fino al 7 settembre, ha registrato 42mila presenze. "L’arte deve provocare e scuotere – conclude il direttore del MAMbo –: è proprio questo uno dei suoi ruoli".

Amalia Apicella