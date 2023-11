Il gelataio Romagnoli incassa un altro premio: "Ora mi piacerebbe lanciare un’attività diversa"

La "miglior gelateria" di Bologna e provincia oggi, l’apertura di un locale totalmente innovativo domani. Guarda già al futuro William Romagnoli. A distanza di pochi giorni dall’incoronazione nel programma televisivo "L’eccellenza del gusto – Gelatieri in sfida" che ha proiettato la bottega di piazza Galvani nell’olimpo delle gelaterie ad est di Bologna, l’imprenditore felsineo di origine ma ormai castellano d’adozione svela i segreti del successo. William parte dal trionfo del suo "Gusto antico" nel programma di AlmaTv.

Il trionfo televisivo lo ha condiviso "con chi lavora con me da tempo, con il meraviglioso staff che ho, perché la forza di ‘Gusto antico’ sono queste ragazze, non io". Per questo, la crociera-premio donata dal programma è stata girata a Serena e Giorgia: "Sono con me da tanti anni, vivono la realtà di ‘Gusto Antico’ come fosse il loro negozio. Lo meritano".

Il prossimo sogno imprenditoriale è già dietro l’angolo. "Un’altra mia grande passione sono i lieviti. Vorrei riuscire a creare un qualcosa di nuovo. Un format di attività che, naturalmente, parta da Castel San Pietro. Un locale che abbia più volti, che parta dalla mattina e arrivi a sera, buono per una sosta a pranzo, per un aperitivo, ma anche per il ‘prendi e porti via’".

Claudio Bolognesi