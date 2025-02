Il gelo di quel fronte dimenticato

Prendendo in prestito il titolo del film sulle sofferte e risolute scelte di Wiston Churchill in Inghilterra nel 1940, anche il nostro Paese ha avuto la sua ’ora più buia’ durante la Seconda Guerra mondiale. Secondo Gastone Breccia, l’Italia l’ha vissuta fra il 1944 e l’inizio del 1945. Sono i "mesi meno studiati e conosciuti, ma fondamentali anche per il destino post bellico– spiega lo storico –. Un’occasione di riflessione in più in vista degli Ottanta anni dalla Liberazione". A fare luce su queste pagine di storia sarà lui, oggi alle 18, presentando il volume L’ultimo inverno di guerra. Vita e morte sul fronte dimenticato (il Mulino) alla coop Ambasciatori asieme a Gianandrea Gaiani.

Breccia, che cosa è successo in quei mesi di fine 1944?

"Gli alleati avrebbero desiderato liberare la Pianura Padana entro l’inverno, ma non ci riescono e l’offensiva fallisce. E dunque il 13 novembre Alexander pronuncia il famoso discorso ai partigiani dicendo loro di passare sulla difensiva, risparmiare le forze, aspettando la primavera. Da lì iniziano mesi terribili, ancche per la popolazione. Devono sopportare fame, freddo, bombardamenti, guerra civile, senza una reale prospettiva di una rapida fine del conflitto. Fino a marzo c’è l’ora più buia della nostra storia recente".

Perché?

"Le repubbliche partigiane nate in varie parti d’Italia vengono spazzate via dalla controffensiva tedesca e fascista. Molti devono disperdersi, nascondere le armi, e i fascisiti riprendono un po’ coraggio. Cito infatti la testimonianza di una militante comunista milanese impressionante: nel dicembre del 1944 si rivedono i fascisti sorridenti con le uniformi. È un momento duro anche sulla linea del fronte, dove i tedeschi per tutto l’inverno tengono le posizioni. Ma avvennero anche tanti episodi eroici sugli Appennini. Ad esempio il corpo dei Brasiliani: ragazzi che pensavano di arrivare in un posto simile al loro Paese e si trovano in mezzo alla neve".

Come si uscì da questo lungo inverno?

"Ci fu effettivamente bisogno del bel tempo per poter usufruire della superiorità aerea e valicare strade inondate di fango: un problema logistico spesso non considerato. Il problema degli americani è che poche strade arrivavano qui dalla Toscana per portare i rifornimenti. Appena la stagione torna favorevole, la superiorità di uomini, di materiale, di scorte, si fa sentire. Ma sottolineo una cosa impressionante. Bologna viene liberata dai tedeschi il 20 aprile del ‘45, giorno in cui l’Armata Rossa è dentro Berlino. I tedeschi, paradossalmente, riescono a difendere posizioni in Nord Italia, quando la guerra è praticamente persa".

Che territori approfondisce nel libro?

"I combattimenti fra gli eserciti avvengono soprattutto sugli Appennini, sulle ultime propaggini di quello emiliano. Fra le battaglie c’è quella di Monte Belvedere. In Romagna si difendono la linea dei fiumi dalle paludi di Comacchio agli Appennini. Fra la popolazione che vive alle spalle del fronte, sotto la repubblica di Salò, ci sono azioni di rappresaglia un po’ in tutto il Nord Italia".

Ha detto che questa fase influenzerà il periodo dopo la Guerra, perché?

"Le formazioni partigiane che combattono questa ultima fase di guerra sono divisi fra partigiani comunisti, le brigate Garibaldi, i fazzoletti verdi e azzurri... e tutti iniziano a pensare al Dopoguerra. Ogni gruppo politico cerca di guadagnare meriti per quello che sarà il dopo, anche nei confronti della popolazione. Si iniziano così a tessere tutti i contatti politici fra Resistenza al nord, alleati e governo per definire il destino dell’Italia".