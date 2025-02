Il gemellaggio del soul fra Porretta e Memphis

Il progetto "Sisters city", momenti di bellezza e incanto nel segno del soul, s’è appena concluso con il gemellaggio tra le città di Porretta e di Memphis, santuari della musica distanti 5.000 miglia eppure così vicini. A formalizzarlo via etere i primi cittadini di Alto Reno Terme Giuseppe Nanni, di Bologna Città Metropolitana Matteo Lepore, di Memphis Paul Young, più Lee Harris, sindaco della contea di Shelby. Ad apparecchiarlo nel tempo, i musicisti che hanno meditato, improvvisato, approfondito le vibrazioni della terra omaggiando Otis Redding per 36 edizioni del Porretta Soul Festival, la rassegna che Graziano Uliani nel 1988 s’inventò dal nulla. "Per quasi quattro decenni Porretta ha celebrato la nostra musica – esordisce il major di Memphis, Paul Young –. Riconoscere questa partnership che onora i nostri legami ha senso. Lavorando insieme possiamo continuare a ispirare ed elevare entrambe le nostre città". Per Matteo Lepore "questo accordo non è solo un riconoscimento del valore storico e culturale di Porretta come capitale europea del soul, ma anche un simbolo di come la musica possa unire le persone oltre ogni confine geografico. Il legame con Memphis, culla della musica soul e R&B porta un messaggio universale di condivisione e inclusività". Lee Harris aggiunge altre fragranti considerazioni: "Per generazioni la musica di Memphis e della contea di Shelby è stata un dono per il mondo. Da Beale Street a Porretta, gli artisti trascendono i confini e uniscono le persone". "Il gemellaggio tra Porretta e Memphis è un altro traguardo importante –, ammette il patron della rassegna Graziano Uliani –. Essere considerati l’avamposto europeo del Memphis Sound ci riempie di orgoglio". Novità intrigante: per attrarre le nuove generazioni la 37ª edizione della kermesse, spalmata tra il 24 e il 27 luglio 2025, aprirà al "blues-rap" di Al Kapeezy aka Al Kapone, un veterano della scena "gangsta rap".

Gian Aldo Traversi