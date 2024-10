Il gemellaggio va di corsa: le podiste castiglionesi gareggiano sulle strade francesi

Dopo il patto di gemellaggio siglato lo scorso anno tra Castiglione dei Pepoli e Nogent-Sur-Marne, comune di 31mila abitanti nella regione dell’Ile-de-France, a sud-est di Parigi, cominciano a prendere vita i progetti di scambio. Nogent-sur-Marne è una cittadina limitrofa a Parigi che ha una comunità italiana molto numerosa e attiva.

In questa comunità ci sono anche cittadini con origini castiglionesi che ricoprono oggi incarichi importanti, come Christophe Ippolito che è vice sindaco e suo padre Patrick Ippolito che è presidente del Comitato per i gemellaggi e le relazioni internazionali di Nogent. Il desiderio è di arrivare a stabilire un rapporto forte e continuativo fra le due comunità. Si punta quindi a costruire importanti iniziative in ambito scolastico e sportivo. Quest’anno è il momento dello sport e tre atlete di Castiglione, Giulia Aimola, Sara De Caria e Annalisa Nucci, hanno recentemente partecipato alla gara podistica Nogent – Baltrand.