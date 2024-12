Il generale Stefanizzi in visita alla Manara

Ieri, il generale di corpo d’armata Maurizio Stefanizzi, comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, ha incontrato i carabinieri della Legione Emilia-Romagna per il tradizionale scambio di auguri. L’alto ufficiale è stato ricevuto alla caserma Manara dai comandanti regionale e provinciale, i generali di brigata Enrico Scandone ed Ettore Bramato, assieme a una rappresentanza di carabinieri in servizio e in congedo. Il generale Stefanizzi ha ringraziato i carabinieri per la loro professionalità, per la dedizione e il sacrificio.