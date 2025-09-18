Il generale Vannacci tra sport e politica: "Giovani d’oggi sfaticati, basta fare le vittime"

"No alla cultura del vittimismo e alla mentalità da reddito di cittadinanza". A parlare è il generale e politico della Lega Roberto Vannacci, che ieri pomeriggio a San Giovanni in Persiceto, a Villa Prugnolo, ha tenuto a battesimo una nuova automobile sportiva. Per l’occasione, infatti, è stata presentata ufficialmente la supercar da corsa, prodotta in Italia da un team di giovani ingegneri e costruttori, guidato da Fausto Antonelli, zio del pilota Mercedes F1 Andrea Kimi Antonelli. La vettura – che punta a gareggiare in Formula GT – ha una livrea verde opaco è ispirata al mondo militare e è dedicata alle Forze Armate. Un evento legato allo sport, ma che ha toccato anche temi a sfondo politico. "Oggi parliamo – ha continuato il generale - di motori, di passione che si riflette in tutti i settori della vita. Quindi la passione nel proprio lavoro, nel fare politica. Passione che presuppone impegno, sacrificio e dedizione. Lo dico sempre ai giovani che, dal reddito di cittadinanza, non viene fuori la passione: vuol dire oziare sul divano. Questo il messaggio che voglio lanciare ai ragazzi: si cade, ma bisogna sapersi rialzare più forti. In questa società, invece, per diventare qualcuno devi essere una vittima. Quindi, da vittima, non si ha più il mordente per affrontare la società stessa". "Politicamente – ha proseguito Vannacci - sono impegnato nelle sette regioni che andranno al voto e sto facendo campagna elettorale con la Lega, partito sovranista italiano. Ci aspettiamo strabilianti risultati. Stiamo trovando un terreno molto fertile, mentre la sinistra ci vuole più poveri, miseri, ecologisti in maniera falsa. E chiediamo ai cittadini di scegliere la parte giusta che è sempre a destra".

Presente all’evento anche il sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti che, nel suo intervento, ha ribadito che la comunità, alla luce anche degli ultimi accadimenti di cronaca nera a Persiceto, deve sempre più stare dalla parte delle forze dell’ordine. L’iniziativa ha visto la presenza di: Italo Forni pluricampione italiano di motocross; Lamberto Collari 7 volte campione mondo auto-modellismo radiocomandato; Arnaldo Deserti campione del mondo di pallanuoto ai mondiali di Shangai 2011; Paolo Simoncelli papà del Campione moto GP Marco "Sic" Simoncelli; Fausto Antonelli "Team Antonelli" e Enzo Raisi ex deputato che ha fatto un excursus sulla politica di destra dagli anni Settanta ad oggi.

Pier Luigi Trombetta