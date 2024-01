Il genio di Giorgio Morandi con gli occhi di Mary Ellen Bartley

Giorgio Morandi continua a rimanere un importante punto di riferimento per tantissimi artisti contemporanei. Mary Ellen Bartley, fotografa newyorkese classe ’59, sin da ragazzina, ha studiato le opere del maestro bolognese, prima sui libri, poi dal vivo grazie alla mostra al Metropolitan Museum. Così, nel 2018, Bartley ha deciso di venire a Bologna per visitare Casa Morandi, rimanendo ’folgorata’ in particolare dalla ricca libreria del pittore che, ancora oggi, custodisce più di 600 volumi. Per lei una pratica quasi abituale, poiché, già in passato, la sua ricerca si era spesso concentrata sul patrimonio librario di vari protagonisti della storia dell’arte e della moda, tra i quali, per esempio, Jackson Pollok e Karl Lagerfeld. Poi, nel 2020, l’artista è tornata in visita alla dimora morandiana, dove ha potuto selezionare libri e oggetti da fotografare, a seconda dei colori e delle forme. Tali criteri le hanno consentito di creare le sue personali composizioni fotografiche, nel rispetto dei valori geometrici e luminosi a cui Morandi ha sempre rivolto grande attenzione. Tornata a New York ha proseguito il lavoro utilizzando una tecnica sperimentale: ha applicato uno strato di carta opaca glassina al monitor del computer (sul quale erano proiettati gli scatti a Casa Morandi) ed infine ha scattato ulteriori fotografie. La scelta di questo tipo di carta deriva dal fatto che anche il pittore era solito rivestire le copertine dei suoi libri così. Il risultato di tale processo è esposto in uno dei cinque special projects di Art City, nati allo scopo di esplorare e reinterpretare il lavoro di Giorgio Morandi nel sessantesimo anniversario della sua morte. ‘Mary Ellen Bartley: Morandi’s Books’ – questo il titolo della personale a cura di Alessia Masi – s’inaugura oggi alle 17 al MAMbo. In esposizione 21 fotografie leggermente sfocate in alcune parti, "nel tentativo di rievocare una modalità espressiva che Morandi utilizzò soprattutto negli acquarelli", spiega la curatrice. "Egli si dedicò a questa tecnica prevalentemente negli ultimi anni della sua vita per raggiungere l’astrazione e la dematerializzazione delle forme che, secondo lui, la pittura non avrebbe potuto restituire". È per questo motivo che in mostra, accanto alle opere dell’artista americana, compaiono anche degli acquarelli, oltre che dei dipinti di Morandi. Infine, l’esposizione è accompagnata da un catalogo edito da Danilo Montanari, con testi di Lorenzo Balbi, Alessia Masi e Lorenza Selleri.

Manuela Valentini