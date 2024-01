Il giallo dei volantini al 118: "Liti sui turni in elicottero"

Ancora un giallo turba la quiete della Centrale operativa del 118 Emilia Est: come raccontato ieri dal Carlino, dopo gli avvelenamenti denunciati a ottobre sono arrivati, durante le festività natalizie, i volantini minatori. Ma le due vicende, sebbene inevitabilmente intrecciate in un clima di tensione all’interno della centrale al Maggiore, sviluppatosi a quanto si apprende nell’ambito di una ’faida’ per i turni e le ambite indennità per chi offre servizio negli interventi in elisoccorso, non sarrebbero direttamente collegate. Secondo le voci che si rincorrono nei corridoi, difatti, questo nuovo episodio sarebbe legato a dissapori interni tra alcuni infermieri e operatori sanitari, dovuti a questioni di anzianità e prassi di lavoro consolidate, che però non a tutti andrebbero giù.

I due cartelli erano appesi nel locale dove si timbrano i badge e nella sala briefing dell’elisoccorso. Apparsi nei giorni scorsi, riportavano la scritta: "Quando muori non sai che sei morto: è doloroso solo per gli altri. Lo stesso accade quando sei stupido...", citazione del comico britannico Ricky Gervais. Sotto, più piccola, la ’dedica’: "Non serve fare nomi, il tuo comportamento ti identifica...". I messaggi, trovati dal capoturno, sono stati prontamente rimossi e impacchettati, pronti da consegnare ai carabinieri del Nas, già al lavoro sull’inchiesta mirata a fare luce sugli avvelenamenti con psicofarmaci avvenuti la scorsa estate ai danni di almeno sette operatori. Fatti poi denunciati dall’Ausl e per cui al momento c’è una persona indagata. I militari hanno così sequestrato i cartelli: anche questi confluiranno perciò nel fascicolo della Procura.

Che il clima non fosse roseo, del resto, già lo testimoniavano diversi esposti, lettere e reclami presentati nel corso degli scorsi anni dai lavoratori della centrale, tramite i loro sindacati. Lo scorso giugno, per esempio, non ottenne quanto sperava la lettera firmata dallo Snami, che richiedeva la documentazione sugli avvisi interni o pubblici e, soprattutto, le graduatorie che stabilivano turni e ruoli nelle attività di elisoccorso di Bologna e Pavullo (quelle appunto gestite della Centrale Emilia Est). Graduatorie che a quanto pare non ci sono. Già nel 2016, poi, la Fials inviava una diffida alla direzione generale dell’Azienda sanitaria contro le "oscure le modalità di accesso al servizio di elisoccorso" e in particolare "i criteri con cui vengono distribuiti gli incentivi", in assenza appunto di graduatorie tali da stabilire quali operatori avessero accesso all’attività in elicottero e con quale priorità. Insomma, la tensione è annosa e gli animi di molti esacerbati: gli episodi ora nel mirino degli inquirenti ne sono la prova.

Federica Orlandi