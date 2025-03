Il Giallo va di moda: due giorni di festival

Alla soglia della sesta edizione che inizia oggi, il Giallo Festival creato dagli editori Katia Brentani e Massimo Casarini di Damster, si guarda indietro e non può che sorprendersi pensando che ormai, nelle sale del centro Montanari, passano almeno 1.500 persone al giorno. Un piccolo miracolo se si pensa che non siamo in una location alla moda o sotto i riflettori del centro. Siamo alla Casa di quartiere Montanari, Bolognina, dove in due giornate fitte di incontri, passeranno giallisti di tutti i tipi e si affronterà un’ampia tipologia di misteri, a cominciare da uno che dal 1980 coinvolge la nostra città: la strage di Bologna. Per riparlarne, per ripercorrere le responsabilità concrete, morali e politiche e le ultime rivelazioni, ci sarà Carlo Lucarelli che tanto lavoro ha dedicato alla strage e con lui Federica Mazzoni, che ha preso parte al processo in rappresentanza del Comune e Paolo Lambertini, vice presidente dell’Associazione Familiari delle vittime. E si capisce subito come un festival dedicato al giallo, non possa prescindere da un rapporto stretto con la realtà visto che quest’ultima ha ormai superato pienamente la fantasia. Ecco quindi che si parlerà de ’Il caso Golinucci, un cold case o un caso a breve risolto?’, in cui il giornalista Angelo Giovannini, con la collega Annamaria Senni, racconteranno le ultime risultanze di un’indagine sul caso di Cristina Golinucci, a 32 anni dalla scomparsa, che potrebbe essere risolutiva. I direttori artistici Giusy Giulianini e Simone Metalli hanno davvero chiamato a raccolta le tante possibilità di questo genere per darne una visione più ampia possibile. E se da sempre il mistero ha il suo mezzo espressivo privilegiato nella scrittura e nel cinema tra film e serie, bisogna ormai inglobare il podcast: il true crime lo adora e al festival arriverà Antonio Iovane (Impostori) a raccontare ciò che sta dietro alla ricerca del colpevole. Insomma, il thrilling è cultura popolare e gli investigatori/detective/commissari in circolazione, ormai non si contano più e al festival incontreremo l’oste-detective Emilio Zucchini creato da Filippo Venturi, il commissario Aldani di Michele Catozzi, Enrico Radeschi di Paolo Roversi, Stucky di Fulvio Ervas. Tra gli ospiti anche Massimo Carlotto e Valerio Varesi, che parleranno della dimensione sociale del noir e proporranno un ’manifesto’ per un riscatto linguistico del genere. Protagonista sul fronte televisivo l’art producer di Disney+ Alessandro Saba che presenta la nuova serie di Pippo Mezzapesa ’Qui non è Hollywood’ e guest straniero– tramite intervista online – Harald Gilbers creatore del commissario Oppenheimer. Da questa edizione si inaugura la collaborazione con la polizia scientifica grazie al Siulp, sarà interessante seguire l’incontro sulla ricostruzione della scena del crimine.

Benedetta Cucci