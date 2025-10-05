Il giardino delle farfalle rinasce dopo l’alluvione

Un momento importante per l’abitato di Rastignano quello di venerdì con l’inaugurazione del Giardino delle Farfalle. Uno spazio storico e già esistente che è stato rinnovato e restituito alla comunità grazie a Marchesini Group e al Comune. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco, Luca Vecchiettini, e Valentina Marchesini, direttore Risorse umane di Marchesini Group. L’area era stata fortemente danneggiata dall’alluvione di settembre e ottobre 2024.

Il ripristino è stato possibile grazie alla generosità e solidarietà dei dipendenti di Marchesini Group, che hanno avviato in azienda una raccolta fondi tramite l’iniziativa "Dona un’ora di solidarietà", contribuendo così alla ricostruzione di una parte di territorio danneggiato dall’alluvione. Marchesini Group ha poi integrato la cifra restante per consentire il finanziamento completo dei lavori. Il progetto "Giardino delle Farfalle" non si è limitato al solo ripristino del parco, ma anche alla creazione di spazi inclusivi e accessibili a tutti, comprensivi anche di aree educative e didattiche per i più piccoli. Questi interventi hanno voluto rendere il parco un luogo di incontro e di apprendimento, dimostrando che la collaborazione e la solidarietà possono portare a risultati tangibili e migliorare la qualità della vita della comunità. Non è, però, mancata la polemica, a Rastignano, in vista dell’inaugurazione. I residente del Palazzaccio, uno dei complessi di via Andrea Costa più danneggiati dall’alluvione che ha colpito l’area, hanno infatti appeso striscioni contro l’amministrazione, presente per il taglio del nastro. "Al Palazzaccio chi ci pensa?", "Inaugurate anche questo". Queste alcune delle frasi sugli striscioni appesi alle cancellate del muro che divide il condominio del Palazzaccio dal Giardino delle Farfalle.

z. p.