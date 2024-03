Il Giardino di Casaluci

Oggi alle 11, all’Essse Caffè Store di via Galliera 18/B, si terrà il finissage della mostra Il giardino delle erbacce dell’artista Rocco Casaluci, già fotografo di scena del Teatro Comunale dal 2007 al 2021. L’evento di chiusura dell’esposizione sarà un’ultima occasione per scoprire dal vivo il suo progetto fotografico: un’immersione visiva nell’incredibile diversità e bellezza delle erbe spontanee del Salento e una celebrazione della natura selvaggia e della sua poesia. In occasione della giornata conclusiva della mostra sarà ospite Fabio Firenzuoli, professore di fitoterapia generale e clinica dell’Università di Firenze e autore del testo introduttivo del libro Il giardino delle erbacce (AnimaMundi), che con Marta Galloni dialogheranno con Casaluci.