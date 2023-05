Il gin della Bassa conquista Tokyo "E adesso sbarchiamo in America"

Da Calderara a Tokyo. E’ Bad Spirits, l’azienda calderarese di via del Maccabreccia che produce e commercializza liquori, e che è riuscita recentemente a inserirsi nei migliori locali della capitale giapponese. "Bad Spirits – raccontano i gli imprenditori Andrea De Cinque e il figlio Alessandro – nasce nel 2015 dalla nostra passione per il mondo del beverage. In questi otto anni l’azienda, a conduzione familiare e con alcuni dipendenti, cresce e decide di rinnovarsi, donando ad ogni bottiglia ed etichetta un’identità unica. Ad oggi infatti Bad Spirits vanta liquori unici sul mercato, ognuno di loro racconta una storia diversa e l’attenzione alle grafiche e al design li rende facilmente distinguibili".

"Siamo in continuo sviluppo – spiegano – e i nostri prodotti sono sempre più conosciuti; abbiamo vinto numerosi premi in più parti d’Italia, ma non abbiamo mai rinunciato a dare importanza alla qualità ed a farne il punto di forza. Bad Spirits utilizza solo materie prime eccelse, tutti gli aromi sono totalmente naturali e privi di allergeni, e l’alcol impiegato è ottenuto esclusivamente da cereali (frumento e segale). E’ certamente un aiuto essenziale per abbattere il retrogusto alcolico e donare una morbida consistenza all’assaggio". Con un gin Bad Spirits ha vinto l’Ampolla d’oro come miglior gin dell’Emilia Romagna. Il gin si chiama Ferdinando De Cinque ed è entrato a far parte dei top 50 gin italiani. "Per quanto riguarda il gin – proseguono –, abbiamo anche una bottiglia dedicata a Bologna che riporta serigrafie con le due torri. E poi, stiamo predisponendo un piano per effettuare il vuoto a rendere delle nostre bottiglie sul territorio nazionale". E dopo i successi ottenuti nel nostro Paese, l’anno scorso Bad Spirits decide di approcciare il mercato estero, iniziando a partecipare a fiere europee e non solo. Grazie alle possibilità offerte da Ice, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Bad Spirits partecipa a marzo scorso al Foodex di Tokyo, la manifestazione fieristica per il settore food&beverage più importante dell’Asia.

"In pochi giorni – aggiungono gli imprenditori – si aprono molte opportunità, che si concludono con un significativo accordo commerciale per la nostra azienda. Entro pochi mesi, i liquori bolognesi di Bad Spirits saranno presenti nei migliori locali giapponesi. E’ davvero una grandissima soddisfazione. Un traguardo che ci auguriamo possa essere da trampolino di lancio per insediarci in altri mercati esteri. Stiamo iniziando infatti a impostare il lavoro in Canada e stiamo progettando, tra l’altro, commercializzazioni con l’America".

Pier Luigi Trombetta