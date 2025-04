Il gioco dei ’Tabù’ al Teatro Comunale

Un magistrato molto dedito al lavoro, la cui vita metodica viene sconvolta e messa in discussione dall’irruzione di una giovane e avvenente donna, che lo trascina in un misterioso gioco di identità. È questo il canovaccio attorno a cui si dipana la trama di ’Tabù’, lo spettacolo in programma stasera alle 21 al Teatro Comunale di Castiglione, in via Aldo Moro 2, per la stagione di prosa. Il testo è di Nicola Manzari, la regia di Gianluigi Fogacci; interpreti sono Carlo Valli, noto al grande pubblico come voce italiana di Robin Williams, e Natalia Pina; musiche di scena eseguite da: Michele Marco Rossi. Biglietto intero 20 euro, ridotto 13; la biglietteria presso il teatro aprirà un’ora prima dello spettacolo.

f. m.