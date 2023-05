Il gioiello nascosto di Villa Mazzacorati

Oggi il protagonista del ’Resto di Bologna’, il podcast gratuito, è un gioiello prezioso. Si tratta del teatro privato meglio conservato e più pregiato d’Europa in una villa settecentesca, il migliore in assoluto per l’acustica, riaperto nel 2022. Di proprietà della Regione e in carico al Comune, per scoprirlo basta visitare Villa Adrovandi Mazzacorati (in via Toscana 19) che, come uno scrigno, nasconde il ’suo’ teatro. La Villa nel XVII secolo apparteneva alla famiglia Marescotti, poi passò alle famiglie Aldrovandi e Mazzacorati. Il conte Gianfrancesco Aldrovandi, uomo molto colto, ereditata la Villa, la ristrutturò. E decise di realizzare un teatro nell’ala sinistra. Il 24 settembre 1763 lo inaugurò con la tragedia di Voltaire ‘Alzira’. Oggi, a gestire il teatro (e le visite) ci pensa ’Succede solo a Bologna’. Elena Selmo, guida turistica e responsabile visite guidate dell’associazione, racconta "dell’emozione" di aver riscoperto "questo teatro. In città si conosce, ma si poteva accedere raramente. Oggi ci sono visite continue". Il podcast è ascoltabile sul nostro sito, su Spotify, Apple e Google podcast