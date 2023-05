Il giornale con notizie fresche tutti i giorni

Pubblichiamo anche questa settimana l’elenco delle edicole che domani saranno aperte in città, offrendo il servizio di informazione anche nel giorno festivo.

Gd Media Service Srl, via Emilia Ponente 72; Dali, piazza Dei Tribunali 2; Edicola Amarcord, via Galeazza 2; Top Service di Sun Xinying, via Zanardi 328; Gd Media Service Srl, via Triumvirato 84; Colibrì Consorzio Ospedaliero - Villa Ranuzzi, via Casteldebole 12; Colibrì Consorzio Ospedaliero - Villa Bellombra, via Casteldebole 10; Colibrì Consorzio Ospedaliero - Santa Viola, via Della Ferriera 10; Colibrì Consorzio Ospedaliero - Villa Serena, via Toscana 219; Gd Media Service Srl, via Dell’Orologio 36; Caponord, via Murri 49; Gd Media Service Srl, via A. Ponchielli 11; Gd Media Service Srl, via Dell’Industria; Gd Media Service Srl, via Delle Armi 12; Tabaccheria Pull di Rosso - Centro C. Lame, via Marco Polo 3; Bar Siena di Ye Zi Yang, via Ferrarese 1023-A; La Tabaccheria di Salvati, via Dell’Arcoveggio 5; Conad City Centro Vittoria, via Speranza 52A.

Conad San Giovanni in Persiceto, via Bologna 110; Equipe 2002 Conad City Sant’Isaia, via Sant’Isaia 672; Ares, piazza Medaglie D’Oro 2; Frabetti, piazza Medaglie D’Oro - FS; Edicola Birra, via Del Triumvirato 34C; Edicola Terza Pagina, via Marco Emilio Lepido 1; A Chiare Lettere, via Savonarola 3C; Gd Media Service Srl, via Marco Emilio Lepido; Beato Giuseppe, via Santo Stefano 1102-A; Edicola Calderini, piazza Minghetti 1; Gardini, via Rizzoli 1; Edicola Due Torri di Palazzi, Strada Maggiore 32-A; Edicola San Martino, via Oberdan 24H-I; La Notizia, via Irnerio 11B.

Mazzoni Davide, via Irnerio 48; Carella Point, piazza Porta San Vitale 1; Vecchi e Venturi, piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere; Perrone Serafino, piazza Aldrovandi; Di Franco Luigi, via IV Novembre 72-A; Neri Lino Stefano, via Pratello 68A; Merli Michele, via Saragozza 39A; Paolo Sparacio, Mura di Porta D’Azeglio 98-A; Edicola Azzarita, piazza Azzarita 6; Edicola Lame, via Delle Lame 37C-D; Giulia e C., via Dei Mille 1; Edicola Piazza Dei Martiri, piazza Dei Martiri 11; Edicola San Felice, via San Felice 47B; La Notizia Che Fa Centro, via Indipendenza 2; Fiorini Simone, via Ca’ Bianca 3; Demaria Silvia, via Beverara 93B; L’Angolo Della Foto, via Bentini 59C; Colantuono Loris, via Corticella 18610; Edicola Aldini, via Corticella 124; Bertoncello Laura, piazza Unità 1.

Edicola Dozza di Romagnoli, via Stalingrado 154A; Cosentino Cristian, via Fioravanti 43; Tabaccheria Bar di Acquisti, via Saffi 41A; Euroedicola di Cristina Arditi, via Marzabotto 20G-H; Il Ditino, via Emilia Ponente 18; Melloni Alessandro, via Zanardi 23D; De Maria Giacomo, via Battindarno 135A; Nika Alma, via Emilia Ponente 152B.

Santoro Angela, via Giotto 12-A; Edicola Duse, via Beroaldo 26A; Edicola Girotti Graziano, via San Donato 151A; San Donato 68, via San Donato 683-A; Scagliarini Marco, via Spartaco 27; Grandi Maurizio, via Giuseppe Massarenti 41020-A; Dream di Paganelli D., via Enrico Mattei 24; Edicola Il Buongiorno, via Giuseppe Massarenti 1022-A; Edicola Forni, via Laura Bassi Veratti 15; Edicola Oriani, viale Oriani 39; Edicola Borghi Mamo, via Borghi Mamo angolo via Marchetti; Sauro Goffredo, via Degli Orti 13; Edicola Orti, via Degli Orti angolo via dei Lamponi; Edicola Mastri Massimo, via Murri 154; Klam di Luca Cavallari, via San Mamolo 1113-A.

Bettini Alessandro, via San Mamolo 27B; Bologna Est, via Emilia Levante 65; Guernelli Giampiero, via XXI Aprile 1945, 15; Fornari Graziano, piazza Volta 5; Nannelli Andrea, via Irma Bandiera 26; Tabaccheria Alan & Jane, via Don Sturzo 23C; Dal Divinos, via Andrea Costa 204; Edicola Montefiorino, via Montefiorino 8F; Edicola La Locandina, via Emilia Levante 47A; Edicola Sardegna, via Sardegna 6A-6B; Edicola F2 di Ciuti, viale A. Lincoln 5; Bollini Massimo, via Cracovia 2A; Le News di Manu & Ale, via Toscana 30; Edicola Cerioli, via Cavazzoni 2E; Dinga, via Benedetto Marcello 9; La Nuova Edicola, piazzale Atleti Azzurri D’Italia; Edicola Panda, viale Roma 10D