Il giornalismo piange . Marco Margini

A 85 anni ci ha lasciati Marco Margini, cronista di lungo corso de il Resto del Carlino e maestro di tecnologie a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta. Viso pulito, sorriso aperto, elegante nel vestire, Marco ha cominciato la sua carriera alla Gazzetta di Reggio per poi passare alla redazione locale del Carlino. A metà anni Settanta il trasferimento a Bologna, nella redazione Province che curava la realizzazione dei fascicoli locali del giornale. Margini si occupava delle pagine di Reggio con l’assoluta serenità di chi conosceva il mestiere a menadito, al punto da aspettare il momento della chiusura tipografica leggendosi un bel giallo. Alla fine degli anni Ottanta fu selezionato nella squadra tecnologica che doveva favorire la diffusione dell’uso del computer nei giornali del gruppo (allora Carlino, Nazione, il Piccolo di Trieste e il Tempo). Una mansione che Marco svolse con diligenza e grande applicazione, regalando a tutti il suo caldo tratto umano. Negli ultimi anni di carriera lavorò al desk in Cronaca di Bologna prima di catapultarsi senza rimpianti verso la pensione.

Amava le cravatte, gli abiti di pregio e i cappelli da gentiluomo di altra epoca. Il suo hobby principale era il tennis nell’amata cornice della Virtus, dove incrociava la racchetta con i colleghi. Sulla terra rossa era un temerario spesso sorprendeva gli avversari. Una forma precoce di Alzheimer ha spezzato all’improvviso i suoi collegamenti con il mondo. Ma anche dentro una nuova dimensione, ha continuato a uscire, assistito da una badante, a giocare a tennis, a vivere. Mi è capitato di incontrarlo e al mio saluto rispondeva con entusiasmo e gentilezza. Ci piace ricordarlo così con il suo cappello elegante e quel sorriso appena accennato che non lo abbandonava mai. Sarà ricordato alla camera mortuaria del Sant’Orsola martedì mattina con un rito funebre che si terrà alle 10,30

Giuseppe Tassi