"Il giornalista licenziato è solo un capro espiatorio"

"Ancora una volta, l’amministrazione di Calderara si distingue per decisioni arbitrarie e punitive. Dopo la denuncia poi ritirata nei confronti di un cittadino, per una presunta offesa a pubblico ufficiale, ora il sindaco Falzone ha licenziato l’addetto stampa". A parlare è Sara Nanetti (nella foto), capogruppo consiliare della lista civica Calderara in Comune. "Il licenziamento del giornalista – continua la civica – ha amaramente colpito il gruppo consiliare Calderara in Comune che ha avuto la possibilità di constatare la professionalità e la puntualità con cui lo stesso ha sempre trattato la comunicazione pubblica della giunta e del sindaco; a partire dalla redazione del giornalino Calderara News che vedeva coinvolti, in piccola parte, anche i gruppi di minoranza. La modalità con cui si è proceduto nella risoluzione del contratto denuncia un ulteriore abuso da parte dell’amministrazione: nessun confronto, nessuna possibilità per il lavoratore di difendersi o chiarire le proprie ragioni, nessun rispetto per il suo ruolo e la sua professionalità. Calderara in Comune condanna questa scelta ritenendola inaccettabile".

A parere di Nanetti, chi gestisce un’amministrazione dovrebbe garantire le condizioni affinché la comunicazione istituzionale funzioni e non deve scaricare le inefficienze. "Se davvero l’amministrazione di Falzone voleva migliorare la gestione della comunicazione – aggiunge Nanetti –, avrebbe dovuto implementare e garantire un ufficio stampa stabile e tutelato, implementare gli uffici preposti alla gestione amministrativa dell’ente, stabilendo specifici confini tra le due sfere di azione".

p. l. t.