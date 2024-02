Il Giorno del Ricordo. Fuorionda imbarazza l’aula

Sala piena in consiglio comunale solenne per il ’Giorno del Ricordo’, dedicato alle vittime delle foibe del regime comunista dell’ex Jugoslavia.

Ma proprio mentre si raccontava il sacrificio degli esuli istriani, giuliano e dalmati costretti a lasciare le loro terre dopo la Seconda guerra mondiale, un breve ’fuorionda’ ha interrotto per un attimo l’intervento del professor Stefano Zecchi, filosofo e scrittore.

Proprio a metà del racconto del professore di una maestra elementare che in Dalmazia insegnava "l’amor di patria", una voce femminile ha gelato l’Aula: "Madonna santa, che peso...".

Parole che hanno lasciato tutti di sasso, ma fortunatamente Zecchi ha proseguito senza fermarsi. E tra gli sguardi stupiti, la seduta solenne è andata avanti. Da quello che filtra, l’incidente sarebbe nato dal microfono lasciato aperto da una delle persone collegate che stavano seguendo, da remoto, l’evento. In Aula sono intervenuti, oltre a Zecchi, la presidente del Consiglio comunale, Maria Caterina Manca, la presidente del Comitato provinciale di Bologna dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Chiara Sirk, e il sindaco Matteo Lepore. Il primo cittadino ha ribadito come non si possa "rimanere indifferenti" e di come continuerà l’impegno di Bologna "nel tenere viva la memoria, pilastro della nostra democrazia in questo Giorno del Ricordo".

Proseguono le iniziative oggi alle 10 con la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al cippo nel giardino Martiri dell’Istria Venezia Giulia e Dalmazia, in via Don Sturzo 42, mentre domani alle 10 al primo binario in Stazione centrale, si terrà la cerimonia di deposizione di una corona alla lapide che ricorda il "treno della vergogna", mentre alle 11.30 sarà deposta una corona alla rotatoria Martiri delle Foibe, tra le vie Cristoforo Colombo e Corticella.

ros. carb.