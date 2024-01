Il giorno della Memoria. Il disgelo De Paz-sindaco non placa le polemiche. Nuova lite in Consiglio

Il disgelo tra Matteo Lepore e il presidente della Comunità ebraica di Bologna, Daniele De Paz c’è stato. Ma i mancati applausi in consiglio comunale di venerdì, da parte di alcuni esponenti di maggioranza, durante la seduta solenne per il Giorno della Memoria, in seguito all’intervento del presidente dell’Istituto Cattaneo, Asher Colombo, continuano a far discutere. E all’apertura del consiglio comunale di ieri, il consigliere della lista Lepore, Siid Negash, è di nuovo tornato sul tema. Sottolineando come la freddezza in Aula venerdì, sottolineata da De Paz, fosse motivata "dalla mancata solidarietà estesa al popolo palestinese. Un silenzio doloroso che andava evitato", mentre il presidente Mattarella "ha evidenziato l’angoscia tra le vittime della comunità ebraica, ma anche tra la popolazione civile nella Striscia di Gaza". Da qui, l’appello del consigliere affinché a seguito "del recente recupero del dialogo tra il sindaco e De Paz, che hanno ricordato l’impegno del 5 dicembre quando le comunità religiose marciarono insieme a Bologna, si coinvolgano anche figure come Matteo Zuppi e il presidente dell’Unione delle Comunità islamiche italiane Yassine Lafram".

Parole alle quali ha replicato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna: "È un silenzio assordante ed imbarazzante quello del Pd su quanto denunciato dal presidente De Paz della comunità ebraica. Al consiglio solenne per la Giornata della Memoria dai banchi della maggioranza a guida Pd si susseguivano mugugni e battute, fino a vedere diversi esponenti che non hanno applaudito. Il sindaco Lepore si è persino allontanato dall’Aula. Non bastano due battute del primo cittadino a mezzo stampa per ricucire uno strappo del genere". Per Cavedagna, "dalla sinistra stanno banalizzando la situazione cercando di far passare il concetto che questo sia un dissidio tra Israele e Palestina, mentre invece è uno scontro tra il popolo israeliano e una cellula terroristica che ha detto espressamente di voler sterminare gli ebrei. Questo concetto pericolosissimo non può passare. Condanniamo senza se e senza ma gli atteggiamenti di chi giustifica certe condotte".

La dem Cristina Ceretti ha, invece, sottolineato i motivi per cui ha applaudito venerdì: "L’ho fatto perché Bologna è città partigiana, medaglia d’oro della Resistenza e alla lotta al nazisfascismo. Per questo di fronte ai rigurgiti della storia dobbiamo stare sempre all’erta e dalla Giornata della Memoria vanno sgombrate tutte le ombre. E continuare a marciare uniti per la pace, come giù fatto il 5 dicembre". Pace che viene evocata anche dalla dem Rita Monticelli, citando il discorso del presidente della Repubblica.

De Paz, dalla sua, non è stupito che si sia tornati a parlare del Giorno della Memoria e della seduta del consiglio comunale, ma "l’importante è che la rotta sia chiara: respingere ogni forma di antisemitismo". Il presidente della Comunità ebraica sottolinea come sia ripartito il dialogo con il sindaco dopo venerdì, "ma la tensione c’è stata. E qualche passaggio del discorso del professor Colombo indubbiamente ha turbato. Ma è un fatto che il 7 ottobre (giorno in cui Hamas ha attaccato Israele, ndr) sia una data spartiacque che ha alimentato l’antisemitismo globale. Non si è parlato del popolo palestinese? Ma l’intervento d’onore di Colombo in consiglio s’intitolava ’Giorno della Memoria e antisemitismo’. Non era la sede in cui parlare del conflitto tra Israele e Hamas. Cito Hamas, perché il popolo palestinese è la vittima".

Rosalba Carbutti