Il giovane talento di Ruben Xhaferi: "Folgorato da un pianista in un film"

Il Circolo della Musica ospita questo pomeriggio il secondo concerto della sua 40ª stagione (ore 18, via Valle Verde 33, a Rastignano): un appuntamento da non perdere, per la presenza di Ruben Xhaferi (da pronunciarsi ‘Giaféri’), pianista diciottenne che sta mietendo importanti riconoscimenti, non ultimo il Premio delle Arti, lo scorso febbraio, che individua i migliori allievi dei Conservatori italiani. "Sono nato a Dolo in provincia di Venezia – ci dice – da genitori albanesi. Mio padre, pittore, arrivò giovanissimo a Bari con le dolorose migrazioni degli anni ’90, lasciando un Paese molto povero; mia madre, più giovane, ha invece conosciuto un’Albania economicamente già in crescita. Ora viviamo in provincia di Padova, ma in casa continuiamo a coltivare le radici nazionali, anche con mio fratello più giovane, mio grande sostenitore benché ascolti tutt’altra musica".

Dunque la passione per il pianoforte è nata autonomamente?

"Una serie di coincidenze. A 5 anni vidi in TV il film ’La leggenda del pianista sull’oceano’: fui tanto colpito da quelle dita rapidissime sulla tastiera, che tempestai il mio papà di domande sullo strumento. Il giorno dopo, mentre giravamo per il paese (all’epoca vivevamo a Stra), sapendo già un po’ leggere decifrai un’insegna: ‘Scuola di musica’, e vidi all’interno il famoso busto di Beethoven. Costrinsi il mio papà a entrare e incontrammo per caso quella che sarebbe stata la mia prima maestra, Luisa Trovò: mi fece subito sedere al pianoforte. A 7 anni volevo iscrivermi al Conservatorio di Padova, ma mio padre dimenticò la data di scadenza; fu così che ripiegai sul Conservatorio di Adria, dove fui assegnato al M° Sandro Baldi, con cui studio ormai da 10 anni, rincorrendolo nei suoi vari trasferimenti, prima a Ferrara ed ora al Conservatorio di Bologna. Parallelamente frequento il Liceo musicale a Padova, dove ho studiato anche violino: una seconda competenza importantissima per capire le esigenze degli strumenti ad arco, quando mi trovo a suonare musica da camera con loro".

È positivo avere un solo maestro?

"In realtà vari insegnanti mi hanno seguito al Liceo e non perdo occasione per farmi sentire da altri pianisti, in corsi estivi e lezioni private. È comunque importante avere un punto di riferimento in cui nutrire totale fiducia e da cui ricevere quel sostegno che, in termini umani, gli incontri occasionali non danno. Il M° Baldi mi segue con una attenzione e dedizione uniche, non scontate per un giovane allievo, ma mi sospinge lui stesso a confrontarmi con altri professionisti".

Cosa vedi nel tuo futuro?

"Il sogno è ovviamente una carriera da concertista, ma sono consapevole di quanto sia difficile. La musica non potrà comunque essere assente dalla mia vita. Del resto nella mia giornata di studio resta poco tempo per altro".

Marco Beghelli