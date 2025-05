Il giubileo dei giovani, un musical finanzia il pellegrinaggio

Vedrai Miracoli è il musical in programma domenica 25 maggio al teatro Spazio Reno di via Roma 12, a Calderara. Doppio spettacolo, uno alle 16 e uno alle 18. Da un’idea nata quasi spontaneamente, in modo collettivo, da animatori e non solo che leggendo e sfogliando un libro per ragazzi, hanno pensato di raccogliere un po’ di fondi per finanziare il pellegrinaggio giubilare dei giovani, delle comunità neocatecumenali di Calderara in questo modo.

Un progetto e un percorso iniziato durante il periodo della Quaresima quando, partendo dall’idea dell’Esodo biblico e dalle gesta di Mosè, i giovanissimi hanno realizzato alcuni disegni per spiegare e raccontare, in modo semplice e immediato, le piaghe d’Egitto. Da questo sono nati dieci momenti (non tutti legati però alle piaghe rese celebri dal racconto della Bibbia) che sono stati messi in musica e sono diventati uno spettacolo. Un vero musical che coinvolgerà, sperano gli organizzatori, non solo la comunità di Calderara.

L’obiettivo, come detto, è il viaggio verso Roma per il Giubileo. L’appuntamento per i giovani di Calderara è previsto per il 3 agosto, ma i giovani saranno a Roma dal 28 luglio al 6 agosto. E per provare ad autofinanziarsi è nata questa idea. Semplice, brillante e accattivante. Per ulteriori informazioni è attivo il numero 333 3642558.

a. gal.