Il giudice: "Obbligata a prestazioni anche in stato di semi incoscienza"

Un doppio guadagno. Quello ottenuto dallo sfruttamento della prostituzione delle ragazze, pagate anche 200 euro a prestazione; e quello frutto dell’attività di spaccio, ai danni delle stesse giovani. Che reinvestivano la parte del pagamento dei clienti spettante loro in cocaina. Finendo per precipitare, sempre di più, in un gorgo di debiti e dipendenza. "I due indagati – riassume la gip Maria Cristina Sarli nell’ordinanza – si sono dimostrati soggetti senza scrupoli, che hanno di fatto approfittato di ragazze tossicodipendenti in condizioni di disagio sociale ed economico, inducendole a prostituirsi per procurarsi il denaro necessario ad acquistare la droga che gli stessi vendevano loro".

Utilizzando anche minacce per legare a loro le vittime. In un episodio, riassunto dal gip, Valentino Virzi avrebbe intimato alla ventiseienne di "non uscire se non in loro compagnia" e, in particolare "che se l’avesse vista fuori con qualcuno", in particolare con il fidanzato, "gli avrebbe sparato alle gambe con la sua pistola". Pistole che lui aveva davvero, essendo stato guardia giurata, che gli erano quindi state sequestrate.

"Soggetti pericolosi", scrive la giudice Sarli, che non avevano esitato ad organizzare almeno un appuntamento con un cliente mentre la testimone chiave dell’inchiesta era in uno stato di totale incoscienza, dato dall’assunzione massiccia di sostanze. "Non lucida e quasi in uno stato di trance. La stessa precisava poi di ricordare di non essere stata in grado né di mangiare, né di attendere normali bisogni quotidiani". Non solo. Dopo essere stata alcuni giorni a casa della coppia, la ventiseienne si era anche accorta di avere dei lividi addosso. Ecchimosi di cui aveva parlato con l’indagato, che le aveva risposto: "Penso che tu ti sia grattata", alludendo al fatto che si fosse provocata i lividi da sola. Proprio dopo quell’esperienza, ad aprile scorso, la ragazza si era decisa a denunciare. E dopo di lei, anche le altre, individuate dai carabinieri della stazione Corticella, hanno confermato il losco business avviato dalla coppia. Adesso alla Dozza.

n. t.